Pacte amb Tàrrega i amb els targarins
Alcaldessa de Tàrrega
Benvolguts veïns i veïnes, us escric aquesta lletra per explicar-me amb claredat respecte a la decisió presa per la CUP la setmana passada, de manera unilateral, d’abandonar les seves funcions al govern municipal, decisió que lamento, però respecto. També ho faig per responsabilitat i per respecte a tots vosaltres, la ciutadania de Tàrrega.
Al llarg dels darrers sis anys hem compartit govern amb la CUP, i ens havíem compromès conjuntament a assolir uns objectius per transformar la ciutat. Ara, aquest camí compartit s’acaba per decisió seva, però nosaltres continuem. Continuem perquè el compromís que tenim no és amb cap partit, sinó amb la gent. Amb els veïns i veïnes de Tàrrega. Aquest és el veritable pacte. I aquest, nosaltres, el complirem. No en tingueu cap dubte.
Respecte al tema que ha motivat la CUP a prendre aquesta decisió i davant de les afirmacions que han fet, que donen a entendre que la resta de membres de l’equip de govern no ha tingut mai la voluntat de municipalitzar l’aigua, vull deixar clar que tant el grup d’ERC com el del PSC, des del primer dia, hem deixat palesa la nostra ferma voluntat d’estudiar seriosament la municipalització d’aquest servei, perquè hi creiem. Però la decisió final en un tema tan rellevant per Tàrrega i tots els seus ciutadans no es pot prendre només des de la ideologia, sinó que s’ha de prendre des de la responsabilitat i això vol dir fer les coses ben fetes, amb dades, amb estudis, amb seny.
És per això que l’octubre del 2021 vam encarregar des de govern –mitjançant una licitació oberta– un informe tècnic, fet amb dades objectives, per analitzar totes les opcions que teníem un cop el 2024 finalitzava l’actual contracte de gestió de l’aigua. Després d’aquests anys de liquidació del contracte existent i d’estudi de les diferents alternatives possibles de gestió, ja tenim l’informe final, el qual ens diu que municipalitzar el servei ara mateix suposaria una inversió de gairebé 4 M€ (cosa que implicaria l’endeutament de l’Ajuntament i que posaria en risc l’estabilitat pressupostària del consistori) i un augment del rebut d’un 46%, el doble que si aquest servei s’externalitza.
Ara mateix, doncs, queda clar que municipalitzar la gestió del cicle urbà de l’aigua no és la millor opció per a la nostra ciutat. Però això no vol dir que renunciem a la municipalització. Vol dir que cal implementar-la quan sigui viable, quan estiguem preparats com a municipi, quan tinguem les infraestructures i recursos adequats. I aquest compromís, per part nostra, és ferm. Ho farem com tothom ho faria a casa seva: sabent quant costa, quan es pot fer i com afecta la butxaca de tothom.
Nosaltres no fem política per quedar bé. Ni prenem decisions pensant en titulars. El nostre deure és pensar en el bé comú, i això vol dir també saber dir “encara no” quan cal. Volem gestionar els recursos des de casa, però no a qualsevol preu. Volem una ciutat més sobirana, però sense posar en risc la seva estabilitat econòmica. Volem avançar, però pas a pas i amb seny.
Governar vol dir prendre decisions, buscar consensos, assumir costos i, sobretot, donar la cara. Aquest govern continuarà treballant, amb les mateixes ganes, la mateixa responsabilitat i el mateix compromís amb què vam començar aquest projecte. Ara som menys, sí, però estem igual de convençuts que ens queda molta feina per fer i no dubteu que la continuarem fent.
Tirarem endavant els projectes que Tàrrega necessita i que ja hem posat en marxa, amb les portes obertes al diàleg i amb ganes d’entesa i de sumar, com sempre hem fet. Perquè mai no hem entès la política des de la trinxera, sinó des del pont del diàleg i des de la responsabilitat.
Som aquí per millorar la vida de la gent i aquest és el veritable pacte, pacte que, creieu-me, complirem, treballant incansablement per Tàrrega i tota la seva gent. Us dono la meva paraula.