30 anys de Cooperació Internacional
Regidor d’Esports, Cooperació i Salut
L’Ajuntament de Lleida commemora aquest 2025 tres dècades d’impuls continuat de les polítiques públiques locals de cooperació al desenvolupament. Trenta anys de treball conjunt entre institucions, entitats i ciutadania que han consolidat la ciutat com a referent en la defensa dels Drets Humans, la solidaritat internacional i l’Educació per a la Transformació Social. En aquest temps, s’ha traçat un camí marcat per la col·laboració, la complicitat, l’empatia i el compromís.
La creació d’una regidoria específica va marcar un punt d’inflexió l’any 1995. Per primera vegada, la cooperació al desenvolupament quedava reflectida als pressupostos municipals i es recollia l’esperit mobilitzador de les acampades pel 0,7% que, un any abans, havien sacsejat la consciència col·lectiva. Aquell moviment ciutadà va ser clau per impulsar nous espais de participació, com els consells de cooperació, i per consolidar el compromís institucional amb la justícia global.
Des d’aleshores, la Paeria ha destinat més de 14 milions d’euros que han permès desenvolupar més de 1.100 projectes arreu del món, treballats braç a braç amb les entitats de solidaritat de la ciutat. Aquestes organitzacions han estat protagonistes d’un treball en xarxa que ha donat lloc a iniciatives transformadores, campanyes de sensibilització i accions que han contribuït a construir una societat més equitativa i compromesa.
Una cooperació que evoluciona amb el món. El context global ha canviat profundament en aquests trenta anys i, especialment des del 2020, vivim immersos en crisis múltiples que accentuen les desigualtats i que plantegen una triple transició: verda, digital i social. El nombre de conflictes armats actius és el més alt des de la Segona Guerra Mundial i les vulneracions dels Drets Humans s’han intensificat, particularment, contra les poblacions més vulnerables.
Aquest escenari ha provocat una regressió en la manera d’entendre la cooperació, amb un repunt de l’enfocament assistencialista. Des de Lleida, reafirmem el nostre compromís amb una cooperació transformadora, basada en la defensa dels drets, la justícia i la corresponsabilitat.
Els ajuntaments, agents clau de canvi. Els governs locals tenim una responsabilitat directa en la promoció i protecció dels Drets Humans. Com a administracions properes a la ciutadania, podem incidir de manera efectiva en la construcció d’un món més equitatiu. No podem oblidar el nostre deure moral com a societats del nord, que hem crescut sovint a costa de les del sud. La cooperació municipal és, per tant, una eina imprescindible per revertir desigualtats històriques i promoure relacions més humanes.
30 anys mirant endavant. Amb la celebració d’aquest aniversari fem una mirada al passat per seguir avançant i fer una crida davant els nous reptes globals. Cal continuar sumant esforços, teixir aliances i enfortir el treball col·lectiu. La cooperació internacional ha estat una peça fonamental en la construcció d’un món més just i igualitari, i és gràcies a la dedicació i esforç de totes les persones i organitzacions implicades que avui podem mirar enrere amb orgull. Amb la mateixa força, esperança i determinació que han caracteritzat aquests trenta anys, Lleida reafirma el seu compromís amb la cooperació com a motor de transformació social.