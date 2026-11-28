Entre la por i l’esperança
Portaveu d’Esquerra a l’Ajuntament de Lleida
Avui som en jornada de reflexió. Després de catorze dies de proclames, debats, mítings, cartells i mercats, tenim vint-i-quatre hores per pair el que hem sentit i decidir què farem demà. Als partits ens toca abstenir-nos de demanar el vot. I als qui escrivim des d’unes sigles tampoc ens cal fer veure que avui ens hem tornat neutrals. La nostra manera de mirar el món es nota en allò que diem, en els problemes que ens preocupen i en les preguntes que ens fem.
Aprofito, doncs, aquest espai per fer la meua pròpia jornada de reflexió. M’he preguntat quins valors hauria de poder reconèixer en algú que es dedica a la política, fins i tot quan discrepo profundament del que defensa. I quins voldria que els altres poguessin reconèixer en mi. Me’n surten deu.
Vocació de servei. Un càrrec et dona autoritat i et posa recursos a les mans. Tots dos són prestats. Convé recordar-ho quan et trobes decidint sobre coses que afectaran persones que probablement mai no coneixeràs.
Honestedat. Dir el que saps, reconèixer el que ignores i complir la paraula donada. Si has de canviar de criteri, explica què t’ha fet canviar. Sobretot si ahir defensaves amb la mateixa convicció el contrari.
Capacitat. Preparar-te, fer bones preguntes i entendre les conseqüències d’allò que decideixes. També vol dir saber qui en sap més que tu, donar-li marge per treballar i assumir la responsabilitat que et correspon quan arriba l’hora de decidir.
Escolta. Deixar que l’altre acabi la frase. Fer l’esforç d’entendre què et diu quan encara tens al cap la resposta que li vols donar. La prova que has escoltat és que alguna vegada surts d’una conversa pensant diferent de com hi havies entrat.
Humilitat. Donar el mèrit a qui ha fet la feina i admetre que t’has equivocat sense esperar que l’error sigui indefensable. Com més amunt ets, més fàcil és que et donin la raó. Val la pena tenir a prop gent que se senti prou lliure per dir-te que vas errada.
Coratge. Prendre una decisió difícil i explicar-la a qui en patirà les conseqüències. També cal coratge per frenar una decisió que tothom espera de tu si, quan t’hi has posat de debò, has vist que seria un error.
Respecte. Es veu sobretot en el tracte amb qui discrepa, amb qui té menys poder i amb qui et contradiu en públic. Pots defensar les teues conviccions amb tota la fermesa del món i estalviar-te la humiliació de qui tens al davant.
Exemplaritat. Aplicar-te els criteris que reclames als altres, també quan l’excepció et beneficiaria a tu o a algú dels teus. Bona part de l’ètica es juga en decisions que ningú no sabrà mai que has hagut de prendre. L’exemplaritat també demana memòria. Quan canvies de lloc, convé recordar què deies, què feies i com feies sentir els altres des d’on eres abans. Si avui et toca donar explicacions, recorda com esperaves que te les donessin quan eres tu qui les demanava.
Transparència. Fer entenedor què has decidit, per què i amb quins criteris. Una persona que vulgui saber-ho hauria de poder trobar-hi resposta sense conèixer ningú de dins ni haver après a desxifrar el llenguatge de l’administració.
Retiment de comptes. Tornar al cap d’un temps i explicar què ha passat amb allò que vas dir que faries. Què has complert, què ha quedat a mig fer i què has après. Amb la mateixa disposició a donar la cara que tenies el dia que ho vas anunciar.
En aquests temps de política incerta i massa poc reflexiva, ens pesa el que hem viscut i ens inquieta el que vindrà. Quan repasso aquests deu valors, també penso en les vegades que a mi m’ha costat estar-hi a l’altura. Ens els hem d’aplicar tots, i els qui ens dediquem a la política som els primers que ens els hem d’exigir.
Demà prendrem una decisió. L’endemà ens tocarà continuar fent camí plegats. Tant de bo que, entre la por i l’esperança, trobem la força per defensar els valors que ens guien, defensar la nostra gent, defensar el futur que compartim, defensar la vida digna i defensar el país.