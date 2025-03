El fracàs d’un aeroport

Creat: Actualitzat:

Finalment haurem de reconèixer que l’aeroport de Lleida-Alguaire ha estat un projecte fracassat. El gener del 2006 el President Maragall visitava les terres de Ponent per parlar del futur aeroport afirmant que donaria servei a uns 400.000 viatgers a l’any. A més a més, afegia que la infraestructura ajudaria a dinamitzar l’entorn socioeconòmic de la zona alhora que també el seu govern estava estudiant la possibilitat de fer arribar el tren a les instal·lacions. L’aleshores Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, reblava el clau afirmant que l’aeroport ajudaria a situar Lleida al mapa. Les obres de l’aeroport s’iniciaren l’estiu del 2007 i s’inaugurà oficialment el 17 de gener del 2010. Era i és el primer aeroport promogut i construït pel Govern de Catalunya. Tenia la voluntat d’esdevenir un aeroport que facilités a la població de les comarques lleidatanes l’accés al transport aeri, amb enllaços a qualsevol altre aeroport d’abast regional europeu. Però el resultat final ha estat una gran decepció. Un projecte n’ha anat succeint un altre: reparació i desballestament d’avions, formació de pilots de drons, vols de turistes de neu, projectes d’hidrogen, construcció de peces aeronàutiques, centre de proves de motors coet i finalment... l’arrendament de l’aeroport que, degut a la competència amb altres aeroports, atreu escoles de formació o companyies amb els següents caramels que vosaltres mateixos podeu llegir al web: facilitat d’horaris nocturns! Sense restriccions de soroll! I altura mínima baixa per facilitar entrenaments de circuits visuals! I sense comptar amb l’avantatge fiscal que els deslliura de pagar l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni que, vostè, amable lector, ha d’abonar obligatòriament. Màniga ampla en detriment de la població que, en teoria, havia de gaudir d’un aeroport. Ara el soroll generat per aquestes activitats és un malson per als que diàriament l’estan patint. El soroll generat per un Airbus sobrevolant a 300 metres d’altura arriba als 77 dB i aquesta punta de so es repeteix cada deu minuts! Una contaminació acústica que sofreixen Almacelles, Centre de Sant Joan de Déu, urbanitzacions del Pla de la Cerdera, Alpicat i les seves urbanitzacions, Torrefarrera, Col·legi Claver, centres mèdics i residències de gent gran. De debò que el govern de Catalunya, que és qui té les competències, és el que provoca i empara aquest despropòsit?