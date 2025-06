Pau Vila, de Techtiva: “Portem l’eficiència que dona la tecnologia al món de la construcció”

Publicat per Pimec Joves Creat: Actualitzat:

Techtiva neix en un sector tradicional com el de la construcció. Techtiva neix com a spin-off del Grup PMP, una de les principals empreses d’habitatge industrialitzat. Durant més de vuit anys vam operar com a departament de software dins del grup, adquirint un coneixement profund sobre els processos i les necessitats del sector. Amb aquest bagatge i veient el potencial de millora a través de la tecnologia, vam decidir constituir-nos com a empresa independent amb un objectiu molt clar: ajudar altres actors del sector de la construcció a fer el pas cap a la digitalització. Busquem transformar processos operatius que tradicionalment han estat manuals i poc eficients en fluxos digitals més àgils, eficients i rendibles, i aportar valor des del primer moment.

El món de la construcció no és precisament conegut per la seva digitalització. Com vau detectar aquesta oportunitat?

És cert que la construcció és un sector clau per a l’economia, amb un pes rellevant dins el PIB espanyol, però paradoxalment presenta nivells de productivitat inferiors als d’altres sectors com ara l’agricultura o la pesca. Durant dècades, els processos dins la construcció han canviat molt poc, cosa que demostra una certa resistència al canvi, però també revela una gran oportunitat de transformació. En els darrers anys hem vist un canvi de paradigma amb l’arribada de tecnologies com el BIM, els digital twins, la robòtica o, més recentment, la intel·ligència artificial. Això ha fet que moltes empreses comencin a ser conscients de la necessitat de millorar els seus processos per ser més productives i evitar errors manuals, duplicitats i pèrdues de temps.

Quines solucions tecnològiques oferiu actualment des de Techtiva?

A Techtiva estem plenament enfocats al sector de la construcció. Els nostres clients són constructores, promotores, enginyeries, despatxos d’arquitectura, empreses industrials i de prefabricats. Les nostres solucions es divideixen en dues grans línies. D’una banda, tenim un producte propi: un software modular, molt intuïtiu i personalitzable per a la gestió integral de projectes de construcció. Aquest software permet gestionar des de la planificació, amb una visió transversal de tots els projectes des de la signatura fins a l’entrega final, fins a la generació automàtica de pressupostos a partir de plantilles i bases de dades pròpies, i el control de costos en temps real, cosa que facilita la presa de decisions i el seguiment pressupostari. De l’altra, oferim serveis de desenvolupament a mida. Això significa que analitzem els fluxos actuals de cada client i proposem solucions tecnològiques que optimitzin els processos i integrin aquelles tasques que sovint encara es fan manualment o amb eines que no estan connectades entre si, com els Excels.

Quin és el vostre valor diferencial?

El nostre gran valor diferencial és la capacitat d’adaptació i d’escoltar el client. A diferència de molts softwares del sector, que imposen una manera de treballar rígida, nosaltres partim de l’operativa real i adaptem la nostra tecnologia a les seves necessitats, i no a l’inrevés. El nostre software és prou flexible per adaptar-se fàcilment a diferents casuístiques amb canvis mínims, arribant a cobrir fins al 99% de les especificitats de cada empresa. Però anem més enllà de ser simples proveïdors de software i volem ser un partner tecnològic de confiança. La majoria d’empreses del sector no disposen d’un departament propi de desenvolupament, i nosaltres assumim aquest paper.

Com adapteu el model de negoci segons el tipus de client?

Treballem amb un model híbrid: a nivell de producte, oferim un model SaaS amb subscripció mensual segons els mòduls i usuaris actius, la qual cosa ens permet treballar amb empreses de diferents mides. A nivell de serveis, fem projectes tancats o per fases, depenent del grau de personalització. També oferim assessorament per identificar punts de millora i implantar canvis de forma progressiva.

Quins són els reptes i objectius de futur?

El nostre principal repte a curt i mitjà termini és consolidar-nos com un referent tecnològic dins del sector de la construcció. Volem continuar oferint solucions útils que ajudin les empreses a millorar els seus processos, entendre millor els fluxos del sector i convertir-nos en un partner de confiança per a aquelles organitzacions que volen avançar cap a una gestió més...