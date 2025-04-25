SANITAT
L'hospital Santa Maria de Lleida detecta de forma precoç l’Alzheimer amb una anàlisi de sang
Un dels primers de Catalunya a fer aquesta prova
Permet tractar amb més precisió i, en molts casos, retardar la pèrdua d’autonomia
L’Alzheimer ja es pot diagnosticar de forma primerenca a través d’una anàlisi de sang que permet detectar els nivells de la proteïna fosfo-tau217, una de les que causen la malaltia. Des de finals de febrer, la unitat de trastorns cognitius de l’hospital Santa Maria porta a terme aquests “diagnòstics basats en biomarcadors” que substitueixen els tests mitjançant puncions lumbars, més invasius, i les proves d’imatge nuclear (PET d’amiloide). L’hospital lleidatà és un dels primers de Catalunya a aplicar aquesta investigació, liderada per l’hospital del Mar de Barcelona i el centre d’investigació BacelonaBeta. Ho van explicar ahir el neuròleg Jordi Sarto i el metge de família Antoni Plana en la 24a jornada d’actualització terapèutica que la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) va organitzar a Lleida.
Sarto va destacar el treball dels facultatius dels CAP, que porten a terme “valoracions prèvies globals i especialitzades” amb els neuròlegs de l’hospital “per fer les anàlisis només a aquelles persones que sospitem que les seues fallades cognitives de memòria o llenguatge es poden deure a l’Alzheimer”. Plana, metge del CAP de Balàfia-Pardinyes, va valorar que el diagnòstic precoç “és clau perquè ens permet actuar amb més precisió, acompanyar amb més qualitat i, en molts casos, retardar la pèrdua d’autonomia i planificar el futur d’una forma més digna”. Va afegir que “des de l’Atenció Primària som testimonis dels primers signes i canvis subtils que només pot percebre qui coneix bé el pacient, per la qual cosa el nostre paper és insubstituïble”.
En la jornada també es va debatre sobre el nou medicament per tractar la malaltia, Leqembi, ja aprovat per l’Agència Europea de Medicaments. “Estem pendents que els estats hi donin llum verda, s’han d’acabar de valorar els beneficis i riscos i en quins casos estarà finançat, crec que encara faltarà una mica fins que el tinguem”, va afirmar Sarto.
Un centenar de sanitaris van assistir ahir a la jornada de la CAMFiC. El vocal territorial de l’organització, Eugeni Paredes, va explicar que el seu objectiu és “fer una actualització en temes que són de moltíssima actualitat i prevalença en l’Atenció Primària”.
Malalties físiques predisposen més problemes de salut mental
“Tenir una malaltia física predisposa a tenir més problemes de salut mental. Una gran part de les consultes que ens arriben a l’Atenció Primària són directament per problemes emocionals o estan relacionats de forma important”, va explicar el metge de família Enric Aragonès en una altra ponència de la jornada. El psiquiatre i director del servei de salut mental del Santa Maria, Jordi Blanch, va explicar que “l’ansietat i la depressió no es poden tractar sols amb fàrmacs, necessiten un abordatge més integral”. Va valorar que “potser estaven infradiagnosticades uns anys enrere, però també és cert que, en alguns casos, de vegades hi ha un excés de consultes per temes emocionals que no es poden resoldre des de la salut”. Va indicar que prop d’un terç de les consultes per qüestions emocionals estan relacionades amb ansietat o depressió.