Catalunya registra 25 casos de xarampió en quatre mesos
Els metges insten a la vacunació
L’Agència de Salut Pública confirma que aquest any, fins al 22 d’abril, s’han detectat 25 casos de xarampió a Catalunya. Més de la meitat són importats.
En concret, deu del Marroc, un del Vietnam, un de Corea i un de França. La resta són d’origen desconegut. Els afectats són divuit homes i set dones, i les edats oscil·len entre els 10 mesos i els 61 anys.
Dos persones estaven vacunades amb una dosi, vuit no estaven vacunades i en unes altres quinze es desconeix l’estat vacunal. Per mesos, al gener es van notificar set casos, deu al febrer, dos al març i sis a l’abril. En tot l’any 2024 es van confirmar un total de trenta-un casos a Catalunya i 217 a l’Estat, segons l’informe de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
Davant l’augment de casos, el Col·legi de Metges de Catalunya recorda als professionals sanitaris la importància de promoure la vacunació, com la mesura de prevenció més eficaç per evitar la malaltia i mantenir una cobertura òptima de la població per sobre del 95 per cent.
A Catalunya, la cobertura és de més del 97 per cent amb una dosi i del 94 per cent amb dos. El xarampió és una malaltia vírica molt contagiosa que afecta persones de totes les edats i que pot causar greus problemes de salut, especialment en els nadons.