Una nova immunoteràpia experimental reverteix el dany cardíac causat pel colesterol
Un equip internacional liderat pel CSIC-Sant Pau ha descobert com els èsters de colesterol s'acumulen als mitocondris del cor i com bloquejar aquest procés
Investigadors del CSIC i l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau han desenvolupat una immunoteràpia experimental capaç de revertir el dany energètic que el colesterol provoca al cor. L'estudi, publicat a la prestigiosa revista 'Journal of Lipid Research', revela per primera vegada el mecanisme exacte pel qual el colesterol s'acumula als mitocondris cardíacs, alterant la seva funció energètica i comprometent el funcionament del múscul cardíac.
La recerca, liderada per la Dra. Vicenta Llorente Cortés, ha comptat amb la participació d'investigadors del CIBERdem, l'IBMB-CSIC, les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Califòrnia i Tolosa. Aquest equip multidisciplinari ha fet una troballa clau: el receptor LRP1, una proteïna de la membrana cel·lular, és el principal responsable de transportar els èsters de colesterol des de les lipoproteïnes fins a l'interior dels cardiomiòcits i, posteriorment, als mitocondris.
Aquest descobriment és especialment rellevant perquè el cor necessita una aportació constant i elevada d'energia. Els cardiomiòcits, que són les cèl·lules del múscul cardíac, es troben entre les més riques en mitocondris de tot l'organisme, aquests "motors cel·lulars" que transformen els nutrients en energia mitjançant un procés anomenat fosforilació oxidativa.
Com afecta el colesterol a la funció cardíaca
En condicions d'obesitat, diabetis o hipercolesterolèmia, la recerca ha demostrat que es produeix una disfunció mitocondrial progressiva que pot agreujar la insuficiència cardíaca. Quan el colesterol esterificat s'acumula als mitocondris, genera alteracions estructurals i funcionals que comprometen la seva capacitat per produir energia, essencial per al batec del cor.
Una immunoteràpia prometedora
L'aportació més innovadora d'aquest estudi és el desenvolupament d'una immunoteràpia basada en anticossos monoclonals dirigits específicament contra el domini P3 del receptor LRP1. Aquesta estratègia aconsegueix bloquejar selectivament la transferència d'èsters de colesterol cap a l'interior de la cèl·lula, impedint així la seva acumulació mitocondrial.
Els assaigs realitzats en un model experimental de conill han mostrat resultats esperançadors: reducció significativa de la càrrega lipídica als mitocondris, restauració de la seva arquitectura (incloent-hi les crestes mitocondrials, claus per a la respiració cel·lular) i normalització de la producció d'ATP, la molècula energètica fonamental per a la contracció cardíaca.
Aquesta investigació obre una nova via terapèutica per tractar les alteracions cardíaques associades a trastorns metabòlics, establint les bases per a futurs tractaments que puguin prevenir o revertir el dany mitocondrial causat pel colesterol al cor.