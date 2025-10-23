La Regió Sanitària Lleida incorpora perspectiva de gènere en l'atenció mèdica
Un centenar de professionals sanitaris participen en una jornada celebrada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova per fomentar una assistència més equitativa
La Regió Sanitària Lleida ha fet una aposta decidida per integrar la perspectiva de gènere en tots els nivells assistencials del sistema sanitari. Aquest matí, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) ha acollit una jornada especialitzada on un centenar de professionals han compartit experiències i eines per garantir una atenció sanitària més inclusiva i equitativa, reconeixent que les desigualtats de gènere impacten directament en la salut de les persones.
Durant l'acte, Núria Nadal, directora de l'HUAV, ha anunciat la imminent creació de la Comissió clínica de salut i gènere de Lleida. Al seu torn, Miquel Salbanyà, coordinador de polítiques d'igualtat del Departament de Salut, ha subratllat la necessitat d'eliminar les desigualtats que provoquen que "les dones visquin més anys, però amb una vida menys saludable". La gerent de la Regió Sanitària Lleida, Maria Rosa Pérez, ha clausurat l'esdeveniment reafirmant el compromís de la regió i ha fet una crida especial als homes, destacant que "no hi ha perspectiva de gènere sense homes; la mirada ha de ser de tothom per no caure en un altre biaix".
Projectes innovadors per a una atenció més igualitària
La jornada ha començat amb la presentació del Projecte Malva de la Fundació Salut i Comunitat, que aborda la perspectiva de gènere en l'ús de drogues. Ana Burgos, coordinadora del projecte, ha defensat la necessitat d'implementar accions concretes com la disgregació de dades per sexe, l'establiment d'indicadors de gènere i la formació en teories feministes del gènere per als professionals sanitaris.
Posteriorment, una taula rodona ha mostrat diverses experiències territorials, incloent aportacions de Mercè Carbonell sobre l'alimentació al llarg de la vida de la dona, Águeda Martínez sobre recerca biomèdica amb perspectiva de gènere, i Gerard Piñol sobre l'abordatge del deteriorament cognitiu tenint en compte les diferències entre sexes.
Els biaixos de gènere en l'àmbit sanitari
Teresa Pont, coordinadora de les Comissions clíniques de salut i gènere del Departament de Salut, ha exposat els múltiples biaixos de gènere existents tant en l'assistència sanitària com en la recerca. Ha emfatitzat la importància d'aquestes comissions com a motor de canvi per corregir les desigualtats actuals en salut.
Finalment, M. Antònia Mangues, de la Societat Catalana de Salut amb Perspectiva de Sexe i Gènere, ha destacat el repte d'incorporar sistemàticament aquesta visió en la recerca, la pràctica clínica i la gestió dels serveis, afirmant que "fins ara ens hem oblidat la meitat de la població".