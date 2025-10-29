El 40% dels casos de disfunció erèctil en joves té un origen psicològic, segons alerten els experts
Els especialistes de la Fundació Puigvert destaquen l'eficàcia dels protocols personalitzats que combinen intervenció psicològica i tractaments mèdics
Un 40% dels casos de disfunció erèctil en joves té un origen psicològic, segons han revelat els especialistes durant la primera jornada dels cursos d'Andrologia i de Medicina Reproductiva organitzats per la Fundació Puigvert. Aquesta trobada, celebrada al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, ha reunit més de 400 experts que han identificat diversos factors com a responsables d'aquesta condició en homes menors de 40 anys, incloent-hi aspectes emocionals, cognitius, relacionals i socioculturals.
Els experts de la Fundació Puigvert han assenyalat que l'aplicació d'un protocol psicològic integral i personalitzat pot comportar una millora significativa en la salut sexual dels pacients. Aquest protocol, basat en intervenció psicològica i complementat amb tractaments mèdics quan són necessaris, no només millora la funció erèctil sinó també altres aspectes importants com el desig, el plaer compartit, la comunicació amb la parella i la reducció de l'ansietat vinculada a la sexualitat.
D'altra banda, els especialistes han destacat els avenços en les teràpies per tractar aquesta condició. El 90% dels pacients amb disfunció erèctil aconsegueixen recuperar-se sense necessitat d'intervenció quirúrgica, independentment de la seva edat, gràcies a la millora de l'efectivitat dels tractaments farmacològics i restauradors disponibles actualment.
Importància de l'abordatge multidisciplinari
Durant les sessions celebrades aquesta setmana, els professionals han insistit en la necessitat d'un enfocament que combini l'atenció als factors físics i psicològics. Aquesta visió integral resulta especialment rellevant en el cas dels pacients joves, on els factors d'estrès, ansietat i pressió social poden tenir un impacte determinant en la seva funció sexual.