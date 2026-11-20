El SEM va atendre 19.367 incidents a l’Alt Pirineu durant el 2025
Més de la meitat van requerir l’activació d’un recurs presencial
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va registrar 19.367 incidents a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran durant el 2025. D’aquests, 10.318 (el 53,28%) van requerir la mobilització de recursos assistencials mentre que en 8.987 casos (el 46,40%) l’incident es va poder resoldre de manera no presencial. En el mateix període, es van atendre 13.251 consultes no presencials des del 061 Salut Respon per part de ciutadans del territori.
Les dades s'han donat a conèixer durant la Jornada d'Emergències de l'Alt Pirineu a la Cerdanya que ha reunit prop de 200 professionals sanitaris de diferents territoris pirinencs. La trobada té per objectiu compartir coneixement i reforçar la resposta assistencial en l’espai transfronterer.
La jornada s’emmarca en el projecte europeu SA-URG finançat amb fons europeus POCTEFA, que busca millorar l’atenció a les emergències i les catàstrofes a les zones de muntanya i transfrontereres.
A més de la revisió de l’estat actual del projecte SA-URG, el programa inclou ponències sobre les particularitats de l’assistència al pacient politraumàtic en el medi natural i l’abordatge de l’aturada cardíaca traumàtica. També s’hi ha presentat casos clínics d’equips de la Cerdanya, Catalunya, Perpinyà, l’Aran i Baiona.
Els participants també prenen part en tallers pràctics sobre maniobres invasives en el pacient politraumàtic, immobilització pediàtrica, control d’hemorràgies, ús d’ulleres virtuals, incidents amb múltiples afectats, suport psicològic, hipotèrmia i simulació tecnològica.