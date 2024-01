'La sociedad de la nieve', de Bayona, nominada a l’Òscar a la millor pel·lícula internacional

detail.info.publicated EFE Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La pel·lícula espanyola 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, que narra la lluita dels supervivents de la tragèdia aèria dels Andes, ha estat nominada aquest dimarts al premi Oscar a la millor pel·lícula internacional per l’Acadèmia de Hollywood i a l’Òscar al Mejor disseny de maquillatge i perruqueria.

Aquesta és la primera nominació per a Baiona (Barcelona, 1975), que competirà contra la italiana 'Io Capitano', la britànica 'The Zone of Interest', la japonesa 'Perfect days' i l’alemanya 'The teachers lounge'.

Les nominacions a la 96 edició dels premis de l’Acadèmia les han llegit aquesta matinada a Los Angeles els actors Zazie Beetz i Jack Quaid, que han donat la llista definitiva dels candidats a les 23 categories.

La nominació als màxims guardons del cine nord-americà, que s’entregaran el proper 10 de març a Los Angeles, arriba uns dies després que la cinta no aconseguís el Globus d’Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa, que va ser per a la francesa 'Anatomy of a Fall', de Justine Triet.