Els 5 llocs de treball més ben pagats a Espanya ja tenen a veure amb la intel·ligència artificial i la seguretat de les dades

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Intel·ligència Artificial impactarà en el 40% dels llocs de treball a nivell global i en el 60% en el cas dels països avançats, segons ha pronosticat recentment l’FMI. “La bona notícia és que a Espanya comencem a comptar amb bons professionals en aquestes especialitats, el que passa és que la transformació digital, la globalització i la facilitat per a la mobilitat internacional, afavoreixen un turisme laboral en què els joves busquen intercanviar experiències fora del nostre país”, afirma Manuel Primo, director del Màster en Direcció i Gestió de RRHH de la Universidad Europea. “Per això estan tan ben retribuïts els desenvolupadors de models de llenguatge a gran escala, els ‘reskillers’, els enginyers de prompts, els entrenadors d’IA o els científics de dades. Si les empreses no troben professionals formats adequadament i amb prou competències per a aquest tipus d’acompliments, es mostren disposades a negociar millors condicions laborals”.

Al capdavant dels llocs de treball estrella a curt termini, el professor Primo situa “tots aquells que estan relacionats amb la seguretat a la gestió de dades, ja que hi ha una àmplia casuística de manipulacions per fer-los passar per dades reals. Això està generant problemes molt greus, ja que les companyies han adquirit amb els usuaris el compromís de garantir la seua confidencialitat.”

En general, la ciència de dades, com a professió en auge, se centra en l’anàlisi de grans volums d’informació. Els experts en aquest camp utilitzen tècniques estadístiques, matemàtiques i d’aprenentatge automàtic per identificar patrons i tendències en els mateixos.

El director del Màster en Direcció i Gestió de RRHH de la Universidad Europea també incideix en l’impacte que la IA està tenint en el seu àmbit d’actuació: “Igual que vam fer amb la transformació digital en el seu dia, ara hem inclòs un nou mòdul sobre Intel·ligència Artificial en els nostres programes perquè així ens el demandava el mercat de treball. La selecció de personal compte ja amb bastantes eines que permeten prefigurar amb precisió el perfil d’un professional, podent utilitzar-se per a les primeres fases del reclutament, així com en els plans de desenvolupament i promoció posteriors. La Intel·ligència Artificial ha revolucionat en molt poc temps el món dels Recursos Humans i la gestió de persones”, sentència Manuel Primo.