Un estudi valida un test de biòpsia líquida en sang per detectar el càncer de còlon

Un estudi d’investigadors de l’Hospital del Mar de Barcelona ha validat un test de biòpsia líquida en sang per detectar el càncer de còlon que té un "rendiment comparable" a les opcions actuals per diagnosticar-lo, informa el centre en un comunicat aquest dimarts. La revista 'Annals of Oncology' ha publicat els resultats del treball, que analitza 623 mostres de sang, de les quals 318 corresponen a persones que entre 2017 i 2018 es van sotmetre a una colonoscòpia després que resultés positiva la prova de sang oculta en excrements, el test utilitzat en el programa de garbellament de càncer de còlon.

La resta de mostres són de persones a qui s’havia detectat un càncer de còlon i a totes se’ls va sotmetre aquest test que busca l’ADN procedent del tumor al còlon, utilitzant diferents estratègies simultàniament: analitza la presència de mutacions de l’ADN, metilacions, així com fragmentòmica, és a dir, alteracions relacionades amb el tumor, ampliant l’espectre de possibles marcadors.

En analitzar múltiples marcadors poden incrementar la sensibilitat en la detecció de l’ADN tumoral circulant, que als estadis més inicials del tumor pot ser molt poc present a les mostres de sang, i així poden detectar el càncer en estadis molt primerencs. Els investigadors han observat que el test té una sensibilitat similar a la prova utilitzada en el garbellament poblacional a Catalunya, que és el test de sang oculta en excrements, una prova que es basa a detectar traces de sang als excrements.

Les dos detecten més del 80% dels casos, mentre que la seua efectivitat en relació amb les lesions prèvies als tumors, els pòlips preneoplàstics, baixa a un de cada quatre casos. Els autors del treball confien que aquest nou tipus de test permeti incrementar la participació de la ciutadania en el programa de garbellament.