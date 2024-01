Mor a Lleida el pintor i dissenyador Josep Talamonte

Josep Talamonte, dissenyador i pintor, va morir ahir a Lleida als 82 anys. Tala per als coneguts, era natural de Màlaga encara que se sentia plenament lleidatà. Conegut principalment per la seua obra pictòrica i cartelleria, va ser autor de diversos cartells de la festa major de Lleida i de la fira de Sant Miquel. Va participar en la primera biennal d’art de Barcelona l’any 1985 i a la mostra d’art contemporani català. Va exposar la seua obra a les principals sales de la ciutat de Lleida, així com d’altres localitats com les Borges, Almacelles i Os de Balaguer, on va organitzar exposicions al museu del Castell. Va destacar com a dissenyador gràfic i va posar la imatge a empreses com Vall Companys o Alberto Soler. Era el pare de l’exregidor de la Paeria de Lleida Sergi Talamonte. Per recordar-lo i commemorar la seua vida se celebrarà una trobada el dijous 25 a partir de les 18.30 hores a la sala ecumènica del Tanatori de Lleida.