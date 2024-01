Set de cada deu dones tenen por de patir una agressió sexual al carrer de nit, segons el CEO

detail.info.publicated acn

Set de cada deu dones tenen por de patir una agressió sexual quan van caminant soles pel carrer de nit. Es tracta d'una de les principals conclusions de la tercera onada de l'enquesta Òmnibus 2023 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), presentada aquest dimecres. El baròmetre reflecteix que la majoria de dones, un 52%, afirmen tenir "molta por" d'un atac de caire sexual, un percentatge que puja fins a les set de cada deu en la franja dels 18 als 25 anys. En el conjunt de les dones, un 19% també afirmen tenir por, però més moderada. D'altra banda, l'estudi també reflecteix que més d'un de cada cinc catalans, el 21%, ha estat víctima de frau amb les seves compres per internet en el darrer any.

El baròmetre Òmnibus tracta diversos temes vinculats a les polítiques públiques de la Generalitat i les preguntes són proposades pels departaments del Govern. Sobre seguretat, un 46% dels enquestats tenen una por moderada o alta de patir una agressió sexual, però la distribució per gèneres és molt desigual: la xifra baixa al 19% en els homes i puja al 71% en les dones. Pel que fa al risc de ser víctima d'un robatori caminant sol i de nit, ho temen el 62% de catalans, però entre el gènere masculí la dada és del 47%, mentre que en el femení s'enfila al 77%. Les dones, en un 75%, també creuen que poden patir una agressió de qualsevol tipus, mentre que això només es dona en el 41% d'homes.

A favor de permisos per pèrdua d'embaràs i regla

El CEO també conclou que un 78% de la població està a favor de concedir permisos remunerats de tres dies per a les famílies que perden un embaràs en els primers mesos de la gestació. Les dones estan lleugerament més d'acord que els homes en aquesta mesura, i en la població de 16 a 24 anys es troben els dos extrems de franja d'edat i gènere: mentre que un 89% de noies hi estan d'acord, en el cas dels nois la xifra cau fins al 70%.

La mateixa circumstància es dona en l'opinió sobre la introducció d'un permís de vuit hores al mes recuperables per a les treballadores que tinguin una regla o menopausa que els afecti la salut o el benestar. Mentre que els homes joves hi estan d'acord en un 59%, les dones de la mateixa edat hi aposten en un 87% dels casos. La mitjana catalana és del 73%. Per partits, els votants de Vox destaquen per ser els que menys s'hi mostren favorables, un 46%, pel 36% d'obertament contraris.

Dos cada tres ha patit intents de vulneració de dades a internet

Un altre dels resultats de l'estudi és que un de cada cinc catalans ha patit estafes comprant per internet en els darrers 12 mesos. De fet, el 14% ha sofert un frau bancari en línia, i el mateix nombre de gent afirma que un hacker ha entrat al seu compte de correu o xarxes socials. Els que creuen haver patit intents d'accedir a les dades personals de manera fraudulenta són gairebé set de cada deu (67%).

En l'apartat de salut, destaca que tres de cada quatre entrevistats voldrien acabar amb les màquines escurabutxaques als bars. La xifra es manté en una majoria folgada per totes les franges d'edat, excepte la dels joves de 16 a 24 anys: aquesta potencial mesura només la secunden el 44% de nois i el 53% de noies. El fet que gairebé tres quartes parts dels participants en el baròmetre prioritzin pagar menys impostos a reduir el preu dels medicaments és una altra de les conclusions.

Només un terç de persones accepta un centre de menors no acompanyats prop de casa

Sobre migracions, un 42% de persones acceptaria la instal·lació d'un centre de menors estrangers no acompanyats al seu barri o municipi, però el percentatge cau fins al 34% si ha de ser al costat de casa seva. A més, just tres quartes parts de la població està d'acord en què cal reforçar l'ensenyament del català a les persones immigrades.

Encara sobre el català, la percepció dels catalanoparlants que la presència de la seva llengua al món digital és insuficient ronda el 70%, mentre que entre els castellanoparlants la xifra només és del 25%. Dues terceres parts de gent que té el català com a llengua materna creu que l'idioma no té prou visibilitat a les xarxes socials i les aplicacions mòbils, i prop de tres quartes parts ho creu pel que fa a sèries i pel·lícules a les plataformes, o als videojocs.

En l'àmbit laboral, el 53% de la gent es mostra d'acord amb treballar quatre dies per setmana, ampliant la jornada diària i mantenint el sou, una proporció que s'estira fins al 65% entre els qui tenen entre 25 i 34 anys. A més, pràcticament la meitat de persones tenen preocupació per la feina quan no estan treballant.

La majoria de catalans no han visitat cap museu en l'últim any

En cultura, destaca que la majoria de catalans, el 51%, no ha visitat cap museu en l'últim any, pel 44% que sí que ho ha fet. Dels qui sí que ho han fet, els que generen més interès són els de ciència, natura o tecnologia (37%), per davant dels d'art (29%) i els d'història, societat o tecnologia (28%).

D'altra banda, el baròmetre constata que viure en un poble és l'opció favorita dels catalans (39%), i en segon lloc se situen les ciutats petites o mitjanes (36%). Són minoria els qui desitjarien viure a una ciutat gran (15%) o els qui ho farien a una casa aïllada (10%). Entre els residents a Barcelona, dos de cada tres voldrien viure fora de la capital, i un de cada tres preferiria viure en un poble.