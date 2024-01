Brussel·les expedienta Espanya per no traslladar la directiva sobre el carregador únic

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous que obre expedient d’infracció a Espanya per no posar en marxa les mesures necessàries per traslladar la Directiva comunitària sobre el carregador únic. Els Estats membres tenien fins el 28 de desembre per notificar a l’Executiu comunitari les mesures per traslladar la norma, un termini que Espanya no va complir. En la mateixa situació es troben Bèlgica, Alemanya, Irlanda, Grècia, Croàcia, Itàlia, Xipre, Letònia, Luxemburg, Àustria, Portugal, Països Baixos, Polònia i Finlàndia.

Amb l’enviament d’una carta d’emplaçament, Brussel·les obre així un expedient sancionador contra l’Estat membre i li dona un primer termini de dos mesos perquè posi solució a les deficiències detectades. A falta de resposta satisfactòria en aquell termini per part de les autoritats espanyoles, els serveis comunitaris podran enviar un dictamen motivat, segona etapa del procediment que dona un nou termini de dos mesos per resoldre la situació abans d’elevar el cas davant del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE).

La Directiva harmonitza els elements de càrrega dels dispositius electrònics comercialitzats a la UE, garantint la interoperabilitat i introduint USB-C com a port de càrrega comuna. També garanteix que la venda de carregadors es dissociï de la venda de dispositius electrònics i que els consumidors estiguin informats sobre el rendiment de la càrrega.