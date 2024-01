Demostren que la microbiota contribueix al desenvolupament de la intel·ligència i la memòria

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Científics de la Universidad de Granada (UGR) han demostrat que la microbiota contribueix al desenvolupament de la intel·ligència i la memòria, la qual cosa permet obrir noves opcions terapèutiques per millorar el neurodesenvolupament infantil.

Investigadors de l'Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 'José Mataix' i de l’Instituto de Neurociencias de la UGR han demostrat que la microbiota contribueix al desenvolupament de la intel·ligència i memòria a través de microorganismes probiòtics i dels metabòlits de la histidina.

Els resultats de l’estudi, desenvolupat en col·laboració amb el centre d’investigació Helmholtz-Centre for Environmental Research de Leipzig (Alemanya), obren la possibilitat de desenvolupar teràpies innovadores per millorar el neurodesenvolupament infantil amb l’ús de compostos o microorganismes probiòtics.

Diversos estudis previs han demostrat que l’alteració de la microbiota està relacionada amb malalties del neurodesenvolupament com l’autisme, neurodegeneratives com el Parkinson o l’esclerosi múltiple, i del comportament, com l’ansietat o la hiperactivitat. No obstant, fins ara no es coneixien els mecanismes que vinculen la microbiota i el neurodesenvolupament infantil.

La investigació, coordinada pel catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la UGR Antonio Suárez, ha permès observar que la composició de la microbiota en nadons de sis mesos era diferent en funció de la seua resposta cognitiva al test de Bailey, que mesura el desenvolupament motor, cognitiu, socioemocional i del llenguatge.

L’estudi ha comprovat a més que la funció de la microbiota també era diferent, associant la histidina amonia-liasa o histidasa present a la microbiota amb la cognició dels nadons, que suma la intel·ligència i la memòria.

La confirmació d’aquesta associació es va obtenir en observar que els perfils dels metabòlits de la histidina eren diferents segons el comportament cognitiu dels nadons.

Per realitzar les proves experimentals, els investigadors van trasplantar la microbiota dels nadons a ratolins axènics o germ-free proporcionats per la Unitat d’Experimentació Animal del Centre d’Instrumentació Científica de l’UGR, única institució que disposa d'aquest tipus de ratolins a Espanya.

Els ratolins germ-free són un model experimental especial perquè naixen desproveïts de microbis i viuen en un ambient lliure completament estèril. En la prova de reconeixement d’objectes utilitzada tradicionalment en models murins, els ratolins que van rebre la microbiota dels nadons amb millor cognició van mostrar més capacitat de memòria que la dels nadons amb pitjor cognició.

L’estudi, desenvolupat amb fons del govern central, la Junta d’Andalusia i el govern alemany, han confirmat la importància de la microbiota en el benestar humà, des de la regulació del sistema immunològic als neurotransmissors.