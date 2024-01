La infanta Cristina i Iñaki Urdangarin firmen el divorci

La infanta Cristina i Iñaki Urdangarin han firmat el divorci, per la qual cosa han posat fi definitivament a la seua relació després de 26 anys de matrimoni, segons va avançar ahir la revista ¡Hola!. Els exducs de Palma, que es van casar a Barcelona el 4 d’octubre del 1997, van firmar el divorci a la capital catalana davant de notari el mes de desembre passat, si bé no ha transcendit la data exacta. Segons aquesta informació, la infanta Cristina i Urdangarin, que no rebrà indemnització ni pensió, van arribar a un acord econòmic per cobrir les despeses comunes dels seus fills.

La infanta i l’exjugador d’handbol van anunciar el gener del 2022 que havien decidit, “de comú acord, interrompre la seua relació matrimonial”, a través d’un comunicat remès a l’agència Efe i en què subratllaven que el compromís amb els seus quatre fills seguia “intacte”. La decisió es va produir després que es conegués la relació de l’exduc de Palma amb Ainhoa Armentia, la seua companya de feina en un bufet de Vitòria. Una cosa que va decantar la infanta per la separació després d’anys negant-se a divorciar-se després de les pressions a l’esclatar el cas Nóos.Segons la revista, la parella ha acordat que Urdangarin no rebi cap pensió i que els dos faran front a les despeses dels fills de manera proporcional als seus sous. A més, el pis de Bidart on passaven les vacances continuarà sent propietat de la infanta, encara que quan Urdangarin estiuegi amb els seus fills, podrà instal·lar-s’hi. Segons va publicar ¡Hola!, Urdangarin i la seua nòvia han llogat un pis a la capital alabesa, en la mateixa urbanització on resideix Claire Liebarert, la mare de l’exduc, de 88 anys.