Els casos de càncer augmentaran aquest any un 2,6 % i arribaran a 287.000

Aquest any es diagnosticaran 286.664 nous casos de càncer, un 2,6 % més que el 2023, amb una majoria de tumors colorectals, de mama i de pulmó, el qual es consolida a més com el tercer més freqüent en dones en haver-se triplicat la seua incidència en els últims 20 anys a causa del tabac.

Són les estimacions que la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) i Redecan (Red Española de Registros de Cáncer) fan a l’informe "Las cifras del cáncer en España 2024" presentat aquest dijous, que pronostica que a l'estat espanyol, igual que a tot el món, els casos augmentaran progressivament fins a arribar a 341.000 el 2040.

Paral·lelament, s’espera un augment de la mortalitat, que passarà de les 113.000 defuncions el 2020 a més de 150.000 el 2040, igual com la supervivència, que s’ha duplicat en els últims 40 anys i continuarà pujant, encara que lentament, gràcies als nous tractaments i una implantació més important del cribatge, ha assenyalat el president de SEOM, César A. Rodríguez.

Més població i més envellida

Les causes que el càncer porti ja dècades a l’alça són diverses, començant per l’augment poblacional i l’envelliment, ha apuntat el president de Redecan, Jaume Galceran; de fet, un 5 % apareix en menors de 45; un 35 % entre els 45 i 64 i un 60 % en els de més de 65, mentre que l’infantil amb prou feines representa el 0,5 %.

També els factors de risc, com el tabac, l’alcohol, la contaminació, l’obesitat o el sedentarisme, i la generalització dels programes de garbellament d’alguns tumors com el colorectal, els de mama, cèrvix o pròstata, influeixen en aquest increment.

En els últims anys, s’ha constatat una pujada constant de tumors de mama en dones, de còlon en homes, i dels càncers de pàncrees, ronyó, tiroide -en aquest cas, probablement, pel sobrediagnòstic- i limfomes no hodgkinians en ambdós sexes.

Els més diagnosticats el 2024 continuaran sent els de còlon i recte (44.294), mama (36.395), pulmó (32.768), pròstata (30.316) i bufeta urinària (22.097).

Molt per darrere, es detectaran limfomes no hodgkinians (10.706), tumors de pàncrees (9.986), ronyó (9.208), el melanoma maligne cutani (7.881), càncers de cavitat oral i faringe (7.603), de cos uterí (7.305), estómac (6.868) i fetge (6.856).

En els homes, predominaran els de pròstata (30.316) i còlon i recte (27.009). També de pulmó (22.483) i bufeta urinària (18.247), encara que d’aquests s’aprecia "un clar descens" per l’abandó gradual del tabac per part dels homes, encara que ells continuen fumant més que elles (un 20,2 % fumen diàriament davant el 13,9 % de les dones).

Al contrari, el càncer de pulmó, que fa 15 anys "no estava ni en els deu primers" en dones, ha prosseguit Galcerán, es confirmarà com el tercer més comú en elles; la incidència s’ha triplicat "de forma alarmant" des de 2003 a causa de l’hàbit tabàquic que van iniciar als anys 70. Per davant, se situaran els de mama (36.395) i els de còlon i recte (17.285).

Amb tot, els càncers relacionats amb el tabac són encara molt superiors en els homes; no obstant, "és molt probable" que en dones "continuïn incrementant-se en els propers anys".

Un terç són evitables

L’informe anual de SEOM apunta que la supervivència neta a cinc anys dels pacients diagnosticats entre 2008-2013 va ser del 55,3 % en homes i del 61,7 % en dones, una diferència que s’explica en les diferents incidències que presenten uns i altres de determinats tumors, per exemple els de pulmó, més habitual en ells, i mama, gairebé exclusiu d’elles i amb molt millor pronòstic.

A més incidència, més mortalitat: el 2022 van morir 1.200 persones més per càncer que el 2021, un total de 121.341, gairebé un quart del total; aquest increment global va ser a compte de l’augment de la mortalitat femenina, amb 1.000 morts més que un any abans.

El càncer va ser la principal causa de mort en homes (29 %), per davant de les malalties cardiovasculars (24,4 %) i respiratòries (10,2 %), però no en dones, en les quals els els tumors van ocupar el segon lloc (20,4 %) després de les malalties cardiovasculars (27,9 %).

Els tumors més letals van continuar sent els de pulmó, còlon, pàncrees, mama i pròstata; en el cas d’ells, el de pulmó, seguit del de còlon, pròstata, pàncrees, tumors hepàtics i de vies biliars i bufeta urinària, mentre que en elles el càncer de mama va ser el responsable d’una mortalitat més elevada, seguit pels de pulmó, còlon i pàncrees.

Malgrat això, la mortalitat per càncer a Espanya ha caigut en les últimes dècades, encara que no per igual a tots els tumors ni per sexe, com demostra el cas del de pulmó.

Un terç d’aquestes morts, no obstant, són degudes a factors evitables: el principal és amb diferència el tabac, responsable de més del 90 % dels tumors de pulmó i agent causal d’altres com els de cap i coll, bufeta urinària, ronyó, esòfag, pàncrees, estómac, còlon i recte, entre altres. Quan a més de fumar, es beu alcohol, es multiplica fins per 30 el risc. No existeix un nivell de consum segur d’alcohol.

L’obesitat, per la seua part, és el segon factor de risc responsable de més càncers als Estats Units, i s’associa almenys a nou tipus. El sedentarisme i les dietes inadequades (insuficient quantitat de fruita i verdura) també influeixen, malgrat la qual cosa el consum d’aquests aliments s’ha vingut reduint des de 2017.

Encara que molt lluny dels EUA, a Espanya l’obesitat afecta el 13,7 % dels adults i el sobrepès al 33,6 %, encara que preocupen les xifres infantils, que arriben al 30 %.