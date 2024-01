Sánchez anuncia un comitè d’experts davant de l’"epidèmia" del consum de porno en menors

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat aquest dilluns que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la creació d’un comitè d’experts per a la generació d’un entorn digital assegurança per a la joventut i la infància davant de l’"autèntica epidèmia" de consum de pornografia. Així ho ha anunciat durant la seua participació en l’acte de presentació de l’Estratègia sobre menors, salut digital i privacitat, elaborada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en la qual el cap de l'Executiu ha alertat de l’augment del consum de pornografia per part de menors d’edat.

Fonts del Govern central han concretat que aquest comitè d’experts serà un comitè assessor, que estarà format per 50 persones, i que el seu treball durarà un temps concret. "No és una exageració dir que ens enfrontem a una autèntica epidèmia. I les víctimes d’aquesta epidèmia són els nostres fills i filles", ha dit Sánchez, que ha alertat que aquesta exposició a la pornografia no és innòcua, ja que afecta a la formació dels adolescents i "amenaça de fer-nos retrocedir anys en la lluita per la igualtat entre dones i homes".

N’hi ha prou amb teclejar la paraula "porno" a internet –ha explicat Sánchez- perquè, en 0,23 segons s’ofereixin més de 5.700 milions de resultats des dels quals es pot accedir a portals que ofereixen continguts extrems de forma gratuïta i accessible sense verificar l’edat dels visitants. I d’aquest "immens" volum de continguts visuals, gairebé el 90 % mostren agressions físiques o verbals i violència contra les dones, ha lamentat. "No podem tolerar passos enrere en aquest àmbit. No podem llançar per la borda dècades de treball per la conscienciació per tornar a la casella de sortida. No podem mirar per a cap altre costat. És hora d’actuar", ha asseverat.

Per això, el president del Govern espanyol ha proposat un acord de país per protegir els menors a la xarxa basat en tres eixos: L’aprovació d’una llei integral per a la protecció dels menors a internet, l’impuls d’una estratègia multidisciplinària des de l’àmbit educatiu i avançar en la creació de solucions tecnològiques que impedeixin l’accés al contingut per a adults per part dels menors. "No tenim temps que perdre i per això, demà mateix, el Consell de ministres crearà un comitè de persones expertes per a la generació d’un entorn digital segur per a la joventut i la infància", ha anunciat. Tot això forma part d’un full de ruta en el qual també s’emmarca l’Estratègia sobre menors, salut digital i privacitat que avui ha presentat l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i que Sánchez ha qualificat de "determinant". Una estratègia que conté 10 actuacions prioritàries i 35 mesures agrupades en tres eixos: La col·laboració regulatòria per a la protecció integral dels menors, el reforç per garantir els seus drets en un pla nacional i internacional i l’exercici de les potestats d’investigació i sanció contra les pràctiques il·lícites i nocives per a la infància i adolescència.

La directora de l’AEDP, Mar España, ha celebrat l’anunci de la futura Llei de protecció integral als menors en l’àmbit digital perquè "ens juguem la salut física, la salut emocional i la salut mental dels nostres joves". "Així com hi ha molta més conscienciació en la regulació del tabac, l’alcohol i l’impacte que això suposa en la salut dels menors, moltes vegades encara per desconeixement, les famílies hiperdigitalitzen els menors sense ser conscients de les conseqüències que això té en l’etapa més important de plasticitat neuronal", ha advertit. Per la seua part, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha destacat la col·laboració d’aquesta entitat mitjançant la validació dels sistemes de verificació d’edat dels usuaris que han d’establir les plataformes d’intercanvi de vídeos per impedir que els menors accedeixin a continguts nocius que puguin perjudicar el seu desenvolupament físic, mental o neuronal, com pot ser la violència gratuïta o la pornografia.