Felip VI, al complir 56 anys: "Anem fent"

Felip VI compleix aquest dimarts 56 anys, en una jornada en què compagina l’activitat institucional, amb diverses audiències al Palau de la Sarsuela, i la celebració en família, encara que en aquesta ocasió amb l’absència les seues filles, la princesa Elionor i la infanta Sofia.

"Anem fent", ha assegurat el rei amb un somriure quan els periodistes li han preguntat en la Sarsuela com li han provat els 56 anys. El monarca ha transmès aquesta impressió sobre el seu aniversari abans de rebre els membres de la nova junta de govern de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La delegació l’ha encapçalat la presidenta de la institució municipal, l’alcaldessa de Jérez, María José García-Pelayo, del PP, que ha felicitat el cap de l’Estat pel seu aniversari. Altres alcaldes que integren la directiva de la FEMP també han expressat la seua felicitació al rei en saludar-lo. A continuació, s’han fet la foto de família prèvia a l’audiència al Saló Magnòlies.

"No hi ha res millor que celebrar un aniversari que reunir-se amb la FEMP", ha dit en to distès l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, una vegada feta la foto.

La de la FEMP és la primera de les tres audiències programades per Felip VI, que té la tarda neta d’actes públics, per la qual cosa, previsiblement, podrà celebrar el seu aniversari amb la reina Letícia. És la primera vegada que el rei compleix anys amb les seues dos filles fora de Madrid.

La princesa Elionor és a Múrcia en els jocs esportius que organitzen les acadèmies militars i la infanta Sofia és a l’internat de Gal·les on estudia el primer curs de batxillerat. A aquestes absències s’hi afegeix, per quart any consecutiu, la de Joan Carles I després de la seua marxa a Abu Dhabi l’agost de 2020.

El 56 aniversari de Felip VI té lloc en ple procés de relleu en la Prefectura de la Casa del Rei, després de l’anunci que Jaime Alfonsín deixarà el càrrec i serà substituït pel diplomàtic Camilo Villarino. També arriba a les portes del desè aniversari del seu regnat, que es complirà el proper 19 de juny.

Felip arriba als 56 anys amb bon estat de salut una vegada superada la lesió de canell que el va obligar a portar una fèrula durant uns dos mesos.