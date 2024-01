La primera vacuna davant el VRS per immunitzar dones embarassades i majors de 60 ja està disponible a l’estat espanyol

detail.info.publicated AGÈNCIES

La primera vacuna davant el virus respiratori sincicial (VRS) autoritzada i dissenyada específicament per a la immunització de dones embarassades i persones majors de 60 anys ja està disponible a l’estat espanyol. És la vacuna bivalent de Pfizer, Abrysvo®, presentada aquest dimarts a Madrid. Pel que fa a les dones embarassades, a través de la immunització de la mare, es transfereixen al fetus anticossos que ofereixen al bebè una protecció contra el VRS en els primers sis mesos de vida, quan és més vulnerable. Amb aquesta vacuna s’amplien les solucions per protegir els nadons davant un virus que els pot causar bronquiolitis. El VRS també pot causar malaltia greu en adults, sobretot persones grans o amb factors de risc.

Aquesta temporada ha estat la primera en què s’han pogut protegir els nadons davant el VRS. L’anticòs monoclonal Beyfortus® (nirsevimab) -a la pràctica similar a una vacuna- es va començar a posar en nadons de fins a sis mesos a Catalunya a la tardor i ja s'associa a una disminució de casos de bronquiolitis i, sobretot, de les hospitalitzacions, segons les dades recollides en aquests primers mesos.

Aquestes solucions per protegir del VRS obren una nova etapa davant aquest virus que, en anys anteriors i especialment la temporada passada, va portar molts nadons als hospitals durant els mesos de fred. El VRS pot causar complicacions respiratòries fins i tot passada la infecció.

El setembre, l’Agència Europea de Medicaments (EMA) va publicar l’informe sobre Abrysvo en què assenyalava que estaca indicada per a la protecció passiva davant la malaltia causada pel VRS en els lactants des del naixement fins als sis mesos amb la immunització materna durant l’embaràs i per a la immunització activa de persones majors de 60 anys.

A la roda de premsa, els responsables de la vacuna han explicat que el Ministeri de Sanitat n'ha autoritzat el reemborsament en la indicació per a les dones embarassades, però encara no en el cas dels majors de 60. També han apuntat que la idea seria que la vacuna s'acabi incorporant al calendari en els propers mesos, però que tot just s’està presentant.