Los pájaros inspiran el nuevo disco del grupo de folk catalán El Pony Pisador

El grupo barcelonés El Pony Pisador publica este viernes 'Ocells' (Guspira Records), un disco inspirado, cómo deja claro el título, con los pájaros. Desde historias medievales en cuentos infantiles, El Pony Pisador presenta un álbum de folk, con once temas, todos ellos en catalán, donde experimenta con la canción tradicional catalana e introduce por primera vez en su discografía instrumentos como el acordeón, la gaita y el cavaquinho. En una entrevista con la ACN, Miquel Pérez, violín tradicional y percusionista de El Pony Pisador, confiesa que no se dedican a los géneros musicales que están más de moda y salir adelante "requiere el triple de esfuerzo". Sin embargo, están contentos con la relación que tienen con la audiencia.

Pérez explica que 'Ocells' es un disco que hacía mucho tiempo que los rondaba por la cabeza a los miembros del grupo. Eso se debe, señala, porque las ideas de algunas de las canciones estaban muy maduras antes de saber que formarían parte del álbum y porque también tenían claro el concepto del disco: los pájaros. "Nuestra locura con los pájaros lleva unos cuantos meses", reconoce. De hecho, apunta que cada miembro del grupo vive esta afición en su manera. "Como grupo nos fascinan los pájaros", asegura.

El músico destaca otros aspectos del disco 'Pájaros' y es que hacía tiempo que querían aprender géneros de música diferentes de lugares del mundo y tocarlos e introducir instrumentos nuevos. Y eso queda reflejado en el álbum. En el caso de los instrumentos han introducido el acordeón, la gaita y el cavaquinho. Otro aspecto importante, afirma, es que el disco es cantado íntegramente en catalán.

En el momento de crear las canciones explica que inconscientemente ya piensan qué lugar tendrán en el directo. Pérez apunta que muchos músicos cuando crean empiezan con la escritura de las letras, pero en su caso lo hacen al revés. "Había muchas sonoridades concretas que queríamos que sonaran al disco e influencias de lugares concretos", así como introducir "la parte conceptual de los pájaros".

Cita la canción 'El espantapájaros' como una de las que están más orgullosos. Surgida, desgrana, a partir de las canciones catalanas con sonoridad medieval, las influencias del grupo de metal Blind Guardian y el repertorio de canciones lentas de viola de rueda de la costa cantábrica o los Pirineus. "Teníamos muchos ingredientes con la idea de un espantapájaros que no se puede mover del lugar y que los pájaros lo ayudan a ver el mundo" en una canción que habla de la amistad, añade.

El Pony Pisador explora también la sonoridad de la canción tradicional catalana a 'Un Pardal al Got de Vi', donde incorporan el acordeón, el clarinete, el flautín y el violín con el grupo Germà Negre y las canciones de vino y taberna de Jaume Arnella como referentes. Se inspiran en la sardana a 'Els Animals Més Bells' con una letra llena de nombres de pájaros.

Colaboraciones

Les colaboraciones de este disco son de Jonatan Penalba, representante del canto tradicional valenciano, y Tarta Relena, dúo barcelonés formado por Marta Torrella y Helena Ros que incorporan beatos electrónicos a la música folk.

Este 2024 hace ocho años de la publicación del primer álbum del grupo: ¡'Yarr's y trons'! Durante este tiempo, Pérez reconoce que "han picado mucha piedra" y que están muy contentos del punto en el cual se encuentran y de la relación que tienen con la audiencia. "Entre nosotros cinco compartimos muchos gustos y pensábamos que éramos unos bichos raros, pero al compartirlo con la audiencia nos hemos dado cuenta que este gustos llegan a mucha más gente".

Sin embargo, confiesa que tienen la sensación que intentan empujar un carro cuando la gente va con coches con gasolina. "Los géneros musicales que están más de moda y son más lucrativos no son|están en los que nosotros nos dedicamos y hacer que eso salga adelante requiere el triple de esfuerzo".

Pérez apunta que el grupo se dedica en otra manera de hacer las cosas que "no está ni mejor ni peor". "La comparativa, salvando las diferencias, es que nosotros intentamos salir adelante con un sistema de artesanía y estamos rodeados de sistemas industriales. Cuando compras una cosa que es de artesanía y no industrial lo compras de una manera concreta y un pensamiento concreto que no es el mismo criterio con lo que comprarás cosas industriales".

Gira

El primer concierto de presentación de gira y el último serán mucho diferentes, afirma. De hecho, Pérez cree que la mayoría de cosas interesantes del directo nacen, precisamente, durante el directo. Les primeras fechas de la gira de 'Ocells' llevarán el grupo a Amer, el 4 de febrero; a Kansas City a Estats, en el International Folk Alliance, que se celebra del 21 al 24 de febrero; en Barcelona, el 1 de marzo; en El Vendrell, el 3 de marzo; en Lleida, el 9 del mismo mes; en Girona, el 15 de marzo; en Vilanova del Camí, el 22 de marzo; en Valls, el 26 de abril; en el Viña Rock a Villarrobledo, del 2 al 4 de mayo, y a Valencia, el 18 de mayo.