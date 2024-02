St. Pedro, María Peláe, Jorge González i Almácor, a la final de Benidorm Fest 2024

detail.info.publicated efe

St. Pedro, María Peláe, Jorge González i Almàcor han aconseguit aquest dijous passar a la final del tercer Benidorm Fest, de la qual sortirà el candidat espanyol que competirà a Malmö (Suècia) al maig a Eurovisió 2024.

La segona semifinal, celebrada al Palau d'Esports l'Illa de la localitat alacantina que dóna nom a aquesta preselecció, ha conclòs amb l'eliminació de Dellacruz, Marlena, Yoly Saa i Roger Padrós.

El jurat professional ha atorgat la millor votació a St. Pedro, amb 94 punts, a dos del màxim possible, seguida de María Peláe (71), Almàcor (65), Roger Padrós (55), Marlena (48), Jorge González ( 42), Yoly Saa (35) i Dellacruz (22).

El jurat demoscòpic, integrat per 350 persones en representació de la població espanyola per edat, gènere i comunitat autònoma, ha distingit per aquest ordre: Jorge González (40), St. Pedro (35), María Peláe (30), Marlena ( 28), Almàcor (25), Yoly Saa (22), Roger Padrós (20) i Dellacruz (16).

Finalment els punts del televot s'han decantat de la manera següent: Jorge González (40), St. Pedro (35), María Peláe (30), Roger Padrós (28), Almàcor (25), Yoly Saa (22), Marlena (20) i Dellacruz (16).

St. Pedro favorit

L'honestedat i delicadesa sense artificis del lament sentimental 'Dos extraños' ha conduït aquest dijous a St. Pedro a despuntar a la segona semifinal del tercer Benidorm Fest com un dels més clars aspirants a representar Espanya a Eurovisió 2024.

"Estic flipant. Encara ho estic assimilant i donant les gràcies", ha dit el canari al final de la gala on ha aconseguit 164 punts, entre aquests, els de la millor nota del jurat, a només dos punts del màxim possible que pot concedir.

Per darrere, aquesta nit també han aconseguit la classificació per a la final de dissabte que ve María Peláe (131), Jorge González (122, amb les valoracions més importants del jurat demoscòpic i el televot) i Almácor (115), mentre que han quedat fora de competició Roger Padrós (103), Marlena (96), Yoly Saa (79) i Dellacruz (54).

No han pogut tenir millor arrencada les actuacions amb María Peláe i 'Remitente', una reivindicació de la memòria històrica a través del seu relat familiar i una potent metàfora amb fosses comunes i una llibertat d'avenç irrefrenable si compta amb la veritat com a eina (amb forma aquesta d'una guitarra).

La mala sort de la inclusió de vehicles com a element escenogràfic a Benidorm Fest va tenir Lérica dimarts passat com a víctima i s'ha tornat a acarnissar amb un altre artista d'aquesta edició, Dellacruz, i això que a ''Beso en la mañana' el canari només ha fet servir la part davantera d'un cotxe.

Amb tot, ha estat en general una semifinal més neta en elements, estructures i idees a l'escenari que la prèvia. Cal destacar el púlpit de Marlena a 'Amor de verao', il·luminat com una fira de poble entre fúcsies i verdes per retratar els rotllets estivals.

Tot just un focus en plena foscor ha estat suficient perquè St. Pedro ratifiqués les expectatives posades en el seu bolero gràcies a la delicadesa de la melodia, un bell arranjament de corda i la veu càlida del cantant, sense cap més acompanyament escènic que unes caixes amb les siluetes de quatre ballarines que, segons algunes veus, han estat innecessàries i alienes a la malenconia del tema.

Al pol oposat, Jorge González ha llançat la subtilesa per la finestra amb 'Caliente' en una posada en escena amb arrencada de bany de vapor, tors nu i tots els clixés espanyols, dels ritmes sensuals al flamenc, empaquetats i llestos per servir un "Chanel 2.0", al qual és obvi que el madrileny ha retut homenatge.

Les pulsacions necessitaven en aquest punt un matalàs que ha ofert primer la gallega Yoly Saa amb 'No se me olvida', un lapse atmosfèric impulsat per una base marcial, i just després Roger Padrós en català amb 'El temps', que ha sorprès amb una actuació molt emocionant basada en el piano i els jocs de llums.

En darrer terme ha irromput Almácor sol i sobre un escenari completament nu per cantar 'Brillos platino'. Aviat ha mostrat que gran part de les seves cartes estaven en moderns efectes digitals, com aquests filtres ubics que s'han apoderat de les xarxes socials, encara que el seu descontrol vocal l'ha penalitzat en les votacions.

Aquest dissabte tindrà lloc la gran final de Benidorm Fest 2024, que emetrà La 1 de RTVE i que comptarà amb els quatre classificats aquest dijous i amb els altres quatre de la primera semifinal: Nebulossa, Angy Fernández, Sofia Coll i Miss Caffeina.