El rei Carles III té càncer

El rei britànic Carles III ha estat diagnosticat amb un tipus de càncer, que no ha estat especificat, segons acaba d’informar aquest mateix dilluns el Palau de Buckingham.

En un comunicat, la casa reial britànica va explicar que el tumor li va ser descobert en el procés quirúrgic recent per tractar un allargament de pròstata al gener, encara que la corporació pública BBC va detallar que no es tracta de càncer de pròstata.

El rei, de 75 anys, ha començat avui mateix un "calendari de tractaments regulars", durant els quals suspendrà les activitats públiques, segons Buckingham.

Finalment, el text subratlla que Carles III ha optat per "compartir el diagnòstic" amb la població per "prevenir especulacions" i amb "l'esperança" que pugui contribuir a la "comprensió pública" per a "tots aquells arreu del món que estan afectats pel càncer".