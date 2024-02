Taylor Swift fa història al guanyar amb 'Midnights' el seu quart grammy a albúm de l’any

detail.info.publicated efe

Taylor Swift ha fet història aquest diumenge durant la 66 edició dels Grammy a l' aconseguir el seu quart premi en la categoria reina d’àlbum de l’any, en aquesta ocasió per 'Midnights'. Supera així figures com Frank Sinatra, Paul Simon i Stevie Wonder, amb els quals fins avui estava empatada.

"M’encantaria dir que és el millor moment de la meua vida, però em sento així de feliç quan acabo una cançó (...) o quan assajo amb els meus ballarins (...) L’únic que vull és poder continuar fent això", ha dit Swift al rebre el premi de mans de la canadenca Céline Dion, que havia estat allunyada dels focus per la malaltia neurològica que pateix.

Per la seua part, Miley Cyrus ha rebut el premi a enregistrament de l’any gràcies a la mediàtica 'Flowers' i hores abans també havia aconseguit el primer gramòfon de la seua carrera, en l’apartat de millor actuació pop en solitari també per aquest tema. "Espero que això no canviï res perquè la meua vida era fantàstica ahir. Tots en aquest món són espectaculars, així que, si us plau, no pensin que això és important, encara que ho és’, ha apuntat Cyrus.

Billie Eilish ha aconseguit portar el fenomen 'Barbie' als Grammy de la mà de 'What Was I Made For'' -part de la banda sonora d’aquest film- que s'ha imposat en les categories de cançó de l’any i millor cançó escrita per a mitjans visuals. "Això és una bogeria, veia les cares de tothom i pensava que no tenia cap oportunitat de guanyar entre aquesta increïble llista d’artistes (...) Gràcies Greta Gerwig per fer la millor pel·lícula de l’any", ha dit Eilish al pujar a l’escenari.

El prestigiós premi de millor nou artista ha estat per a la nord-americana Victoria Monét, que es va estrenar amb aquest gramòfon i dos més pel seu treball'Jaguar II'.

Phoebe Bridgers, l’artista més premiada

Phoebe Bridgers ha estat la cantant que ha acumulat més gramòfons durant la gala: un juntament amb SZA en millor actuació en duo pop per 'Ghost in the Machine', i tres més amb el seu grup, Boygenius. Concretament, en els apartats de millor cançó de rock, millor interpretació de rock i millor àlbum de música alternativa per 'The Record'.

No obstant, SZA, que partia com la gran favorita de la nit, només es va emportar tres dels nou guardons a què aspirava, entre ells el de millor cançó de R&B per 'Snooze'.

La 66 entrega de premis de l’Acadèmia de l’Enregistrament dels EUA va estar marcada per competides disputes femenines -les dones van dominar totes les categories importants de la nit- a l’ombra de les greus acusacions d’abusos sexuals sobre Neil Portnow, expresident de l’Acadèmia de l’Enregistrament, i sobre el seu predecessor Michael Greene.

Dua Lipa i U2, actuacions estel·lars de la gala

Dua Lipa va arrancar la cerimònia amb un explosiu xou en el qual va interpretar el seu tema inèdit 'Training Season' i 'Houdini', del seu nou àlbum, mentre que U2 va cantar en directe des de la tecnològica 'Sphere' de Las Vegas la icònica 'Atomic City'.

Veterans artistes com Joni Mitchell, que va fer la primera actuació de la seua carrera en aquests premis, o Billy Joel, que va interpretar el seu últim senzill ('Turn The Lights Back On') en 17 anys, també van passar pels Grammy.

Així mateix, els cantants que van morir l'any passat van ser homenatjats amb actuacions com les de Stevie Wonder honrant Tony Bennett, o Fantasia Barrino retent un homenatge a Tina Turner que va reviure l’energia de l’anomenada "Reina del rock & roll".

Fora de les càmeres es van viure moments de tensió quan inesperadament el raper Killer Mike, que va guanyar tres premis grammy en categories de rap, va sortir emmanillat de la celebració per un delicte menor que no va ser especificat, però del que es va detallar que no tenia a veure amb cap succés durant aquests premis.

El president de l’Acadèmia de l’Enregistrament dels EUA, Harvey Mason Jr., va donar un missatge de "consciència" i "empatia" al final de la gala mentre un grup de músics palestins i israelians actuaven junts.

Tanmateix, només va condemnar l’atac de Hamàs a Israel del passat 7 d’octubre i no la posterior ofensiva de l’Estat jueu a la Franja de Gaza: "La música ha de ser sempre el nostre espai segur", va concloure.