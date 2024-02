Els petits regnen en el Carnaval

Desenes de nens i nenes van participar ahir en la XL Marató de l’Ou al barri de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA Desenes de nens i nenes van participar ahir en la XL Marató de l’Ou al barri de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA Desenes de nens i nenes van participar ahir en la XL Marató de l’Ou al barri de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA Desenes de nens i nenes van participar ahir en la XL Marató de l’Ou al barri de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA Desenes de nens i nenes van participar ahir en la XL Marató de l’Ou al barri de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA Desenes de nens i nenes van participar ahir en la XL Marató de l’Ou al barri de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA

Ponent ja es troba immers en una de les festes més esbojarrades de l’any: el carnaval. A Lleida ciutat, els atletes més intrèpids van mostrar la seua perícia en la XL Marató de l’Ou a la rambla Doctora Castells. La pluja va obligar a suspendre el particular Carnestoltes del Centre Històric, que tenia previst entretenir els més petits amb tallers de disfresses, pintacares, bitlles i moltes altres propostes de lleure.

Així mateix, els nens i nenes van ser ahir els protagonistes a Tàrrega, Agramunt o Sort. La segona jornada festiva de la capital de l’Urgell va comptar amb una rua multitudinària que va anar des de la plaça del Carme fins a la plaça Major amb la Toltes i els Poca-soltes. El recorregut va acabar amb una xocolatada solidària i un espectacle d’animació de La Cremallera. Per completar la tarda, va tenir lloc la pujada del ruc al campanar, activitat que es va avançar d’horari perquè la pogués gaudir el públic infantil. També a Agramunt, que aquest any celebra una festa de temàtica mexicana, els més petits van presumir de disfresses. El Rei Carnestoltes, la seua cort de dimonis i la Reina Xurripampi van recollir els menors als centres escolars. Malgrat que no hi va haver rua a causa de la pluja, la celebració es va traslladar al pavelló. La jornada va acabar amb el pregó Mex-Munt, un sopar mexicà i una festa amb música de La Tropical, Mon DJ i DJ Alegre. Per la seua part, els escolars de Sort van omplir els carrers de música i color amb la Xaranga Xafarrostolls. La celebració va finalitzar al Casal Cívic, on van repartir coca i xocolate entre tots els assistents. A Solsona, ahir van donar la benvinguda al Carnestoltes Infantil, van celebrar L’Ou Com Balla i el Ball de la Patacada i estava previst posar el colofó a la jornada amb un concert dels grups Bossonaya, El Pony Pisador i Mercabanda. Les comarques lleidatanes celebraran avui el gran dia de la festa de la disbauxa amb una multitud de rues que animaran diferents municipis.