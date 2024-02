Beca per a una investigació lleidatana sobre l'hepatitis D

L’empresa de biotecnologia Gilead Sciences ha becat un projecte de Lleida per fer un cribratge d’hepatitis D amb població migrant amb alta prevalença d’hepatitis B. La investigació liderada per la facultativa de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i investigadora del grup d’investigació clínica i experimental en patologia digestiva i hematològica de l’IRBLleida, Patricia Huelin Álvarez, ha rebut prop de 30.000 euros de la Sisena Edició de Beques Gilead a Projectes de Microeliminació en Hepatitis C i d’Epidemiologia de l’Hepatitis D.

El projecte dissenyarà un circuit ràpid de cribratge i derivació per a seguiment i tractament; descriurà la prevalença real d’hepatitis D en la població migrant, així com els factors de risc i característiques de la població afectada, i augmentarà el coneixement i sensibilització sobre la malaltia. La investigadora destaca que el diagnòstic continua sent un desafiament de salut pública a nivell mundial.