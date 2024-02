Educadors socials de Lleida reclamen millores laborals

Els educadors socials que treballen amb menors tutelats de la demarcació de Lleida van reclamar ahir millores laborals, així com una revisió del mateix sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Amb motiu del Dia Mundial de la Justícia Social, la delegació lleidatana del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials va presentar les conclusions de la jornada Posem en joc l’Educació Social, que el mes de novembre passat va reunir més de 200 professionals a la Universitat de Lleida. Van explicar que en els últims set anys han augmentat significativament els dispositius de protecció a la infància −han passat de 15 el 2017 a 37 en tota la província− i el nombre de menors atesos −de 270 a 751−.

“Els perfils que atenem també han canviat i són molt més diversos”, van dir els educadors socials, que demanen més atenció especialitzada en salut mental per abordar els traumes dels nens i joves tutelats, a més de comptar amb espais més individualitzats. També van destacar la falta d’ofertes formatives per a aquests joves, especialment en els serveis situats fora de Lleida ciutat. En aquest sentit, van fer una crida contra l’estigmatització dels menors que viuen en centres del sistema de protecció, que “mereixen les mateixes oportunitats educatives que la resta de menors”. Així mateix, els educadors socials van reivindicar unes condicions laborals “dignes” ja que “la precarietat actual repercuteix negativament tant a nivell individual dels professionals com als serveis”. Aquestes propostes de millora es presentaran al departament de Drets Socials.

Protesta demà a Barcelona

La Plataforma Educadors Socials de Ponent participarà demà a les 10.30 hores en una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona, en el marc del Dia Europeu de la Igualtat Salarial. Els educadors socials reclamaran l’equiparació dels professionals dels serveis públics externalitzats del Tercer Sector. Aquesta mobilització compta amb el suport del Col·legi d’Educadors i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) i es preveu que diversos professionals es desplacin des de Ponent fins a la capital catalana per participar-hi.