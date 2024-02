La Paeria distingeix 24 empreses i agents socials de la ciutat

La Paeria va distingir ahir 24 empreses i agents socials que durant el 2023 han contribuït a millorar i modificar de forma significativa situacions d’exclusió social. Ho van fer en el marc del Reconeixement a l’Acció Social i Solidària, la cerimònia de lliurament de la qual es va celebrar a l’Auditori Enric Granados coincidint amb el Dia de la Justícia Social. Concretament, el consistori va premiar Adesma, l’Agència OMA, Aitona Gourmet, Altinco S.L., Amara de Zyrcular Foods, Biovert S.L.U., Brico Depôt Lleida, Celler Lagravera, el Centre de Fisioteràpia EFIS, la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol, el Forn de pa i pastisseria M. Serra, la Fundació Castell del Remei, la Fundació Orfeó Lleidatà, GLS Lleida & Translleida missatgers, Kreum, Òptica Universitària, Pa i Pastisseria Marqués, Pampols Packaging Integral, Plusfresc, Pons, Restaurant Lleida, Serhs Food, Sistemas Digitales Corporate SL i Zeeman Textilsupers SLU.

Per la seua banda, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presidir l’entrega de premis i va reflexionar davant de l’auditori sobre la pregunta “què faríem sense vosaltres?” En aquests termes, Larrosa es va referir “a les empreses compromeses i a les entitats del tercer sector perquè tenen i aporten valor i musculatura clara i contundent a la societat lleidatana”. Per la seua part, el tinent d’alcalde d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va recordar que “fa més d’un any, jo representava una de les entitats que feia aquest acte de gratitud genuïna cap a les empreses que representeu un estímul i un exemple per al sector”. Els reconeixements a l’Acció Social i Solidària a Lleida, que compleixen onze anys, han permès distingir un total de 245 empreses i agents socials.