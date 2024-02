Així canviaran les targetes de crèdit i dèbit durant aquest 2024

detail.info.publicated Redacció

Les compres amb targeta de crèdit i dèbit estan en augment i desplacen gradualment l’ús de l’efectiu. La majoria dels establiments ara accepten pagaments amb targeta, i els límits per a aquest mètode de pagament s’han reduït.

Davant d’aquesta tendència, algunes entitats bancàries han anunciat actualitzacions per a l’any 2024 a Espanya, com a part d’un pla europeu que s’espera que s’estengui a altres regions com els Estats Units i el Canadà.

Una de les actualitzacions clau és l’eliminació de les bandes magnètiques de les targetes. Aquestes bandes, ubicades al revers de les targetes, contenen informació identificativa i poden danyar-se fàcilment o desmagnetitzar-se, de manera que la targeta pot quedar inservible.

Aquesta mesura busca augmentar la seguretat i reduir el risc de frau. A partir de 2024, totes les targetes de crèdit i dèbit emeses al país prescindiran d’aquestes bandes. El 2033, cap targeta en circulació podrà tenir-les. Als Estats Units i el Canadà, l’eliminació de la banda magnètica es farà el 2027. L’any 2033 és el termini límit per complir els objectius del pla europeu.

A més, s’implementaran sistemes de biometria per autoritzar pagaments en lloc del PIN. Aquests sistemes, ja presents en algunes targetes juntament amb la banda magnètica, combinen un xip electrònic amb l’empremta dactilar del titular del compte. D’aquesta manera, els pagaments podran ser autoritzats amb l’empremta dactilar i s'eliminarà la necessitat d’introduir un PIN de quatre dígits.

Els bancs asseguren que els microprocessadors dels xips són més segurs i que aquestes noves targetes biomètriques milloraran significativament la seguretat, ja que actualment les compres poden fer-se sense PIN a causa de la banda magnètica.