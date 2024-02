Nova denúncia contra Depardieu per una agressió sexual

detail.info.publicated Redacció

Una decoradora de cine ha presentat una denúncia contra Gérard Depardieu per agressió sexual durant el rodatge de Les volets verts el 2021, segons va informar ahir el mitjà francès BFMTV. Segons el relat de la víctima, els fets es remunten a setembre de 2021. Gérard Depardieu va agafar la decoradora amb les cames i la va immobilitzar entre les seues cuixes. Va ser necessària la intervenció d’una tercera persona perquè Depardieu deixés la víctima, que també va assenyalar que l’actor li va tocar la cintura, els pits i les natges.

Aquesta denúncia arriba després que la periodista Ruth Baza, el mes de desembre passat, denunciés l’actor per violació per uns fets ocorreguts a París el 1995. Així mateix, l’actriu francesa Hélène Darras va denunciar per agressió sexual Depardieu al film Disco de 2007.