El Tibidabo estrenarà una nova atracció de caiguda lliure durant la primavera

El Parc d’Atraccions del Tibidabo.Ajuntament de Barcelona / via Europa Press

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Parc d’Atraccions del Tibidabo inaugura la nova temporada aquest dissabte amb l’objectiu de superar els 700.000 visitants. Una de les grans novetats és la nova atracció de caiguda lliure de 52 metres d’alçada, que tindrà capacitat per a 24 persones i elevarà els visitants a 500 metres sobre el nivell del mar, des d’on tindran una visió de 360 graus de Barcelona gràcies al seu disseny circular. Actualment, l’atracció es troba en fase d’instal·lació i es preveu inaugurar-la aquesta propera primavera. Les obres han tingut un cost de 2,4 milions d’euros.

A l’espera de l’arribada de la caiguda lliure, el parc obre la nova temporada amb una nova proposta de Sala Lego. Es tracta del nou espai que comptarà amb la col·laboració d’Abacus Educació i tindrà una programació dirigida al foment de les vocacions científiques. La decoració de l’espai s’inspira en l’arribada de la dona a la lluna i oferirà materials didàctics perquè els nens interactuïn per primer cop amb continguts vinculats amb la robòtica.

A més, el Tibidabo estrena un nou nomenclàtor de les seves plantes, que passaran a dir-se, de dalt a baix, com Àrea Panoràmica, Somnis, 666, Xerinola i Aventures. La planta 666 és la que experimentarà més canvis en aquest 2024: l’hotel tindrà un nou nom, Hotel 666, amb noves propostes terrorífiques. També s’obrirà un nou element, l’Espai 666, un nou espai que permetrà als visitants conèixer als personatges més emblemàtics de l’Hotel 666 i fer-s’hi fotos.

El parc presenta en aquesta nova temporada els nous miradors, que van ser reformats l’any anterior. El de l’Àrea Panoràmica, situada al punt més alt de la muntanya i amb les millors vistes de Barcelona, s’ha adequat amb nou mobiliari per millorar l’experiència dels visitants. Al Mirador Somnis s’hi estrenarà una exposició d’imatges estereoscòpiques, el format 3D emprat al segle XIX, mentre que el nou Mirador 666, ubicat al costat de l’Espai 666, acompanyarà la proposta de terror d’aquesta emblemàtica planta del parc.

Aquesta nova temporada el Tibidabo també renovarà l’oferta d’espectacles, amb propostes per a tots els públics, i impulsarà noves iniciatives solidàries com la campanya ‘Gotes pel món’, realitzada en col·laboració amb el projecte educatiu ‘Tu també pots’, que convidarà les escoles a presentar accions pensades per millorar el món.

El parc va tancar el 2023 amb 681.000 visitants, un 10% més que el 2022, i espera acollir més de 700.000 persones durant aquest any. També preveu arribar als 900.000 viatgers de la Cuca de Llum, davant dels 806.000 registrats la temporada passada.