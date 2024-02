Tomben la demanda de desnonament de The Grefg a una anciana a Andorra

detail.info.publicated Redacció

La sala civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra va desestimar ahir la demanda de desnonament que havia presentat l’empresa immobiliària del youtuber i streamer espanyol The Grefg per desnonar una dona de 80 anys que viu de lloguer en un pis comprat per la companyia del jove a Escaldes.

Segons va publicar ahir el diari El País, els magistrats van anul·lar la sentència que un jutge va dictar a favor de The Grefg a l’agost. El rotatiu detalla que la nova resolució, que és ferma, tomba la petició de desnonament i dona la raó a la dona en acreditar la seua “indefensió”.

Després de mudar-se a Andorra el 2020, el youtuber va comprar a través de la societat Grefito SLU un bloc d’habitatges en aquest municipi andorrà. Llavors hauria deixat de renovar els contractes de lloguer als inquilins que quedaven la finca. La dona va assegurar en la seua denúncia que l’empresa va emprendre diverses obres que van convertir l’immoble en inhabitable, ja sigui arrancant finestres o tancaments.

Per la seua part, The Grefg va al·legar que la dona portava sense viure al pis tres anys. Aquesta va explicar que tenia un contracte verbal per temps indefinit, i va assegurar que aquest es va rubricar quan encara no existia normativa sobre arrendaments. La notícia va sortir a la llum a mitjans de gener. Llavors, el youtuber espanyol es va defensar assegurant que ni administra ni dirigeix la societat que gestiona l’immoble.