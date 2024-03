Descobreix les 10 ciutats més antigues del món

detail.info.publicated Redacció l

Des de les albors de la civilització, les ciutats han estat testimonis de l’esdevenir de la humanitat, conservant segles d’història i cultura. A través dels registres arqueològics i els vestigis deixats per antigues civilitzacions, hem pogut traçar el llegatde les urbs més antigues del món. Aquí et presentem una llista de les 10 ciutats més antigues que han resistit el pas del temps i han deixat una marca indeleble en la història de la humanitat.

Jericó, Palestina: Amb una història que es remunta a més d’11,000 anys, Jericó s’erigeix com una de les ciutats habitades de manera contínua més antigues del món. Les seues antigues muralles i ruïnes arqueològiques són testimonis del seu passat mil·lenari. A l’hora de visitar-la, tanmateix, cal tenir en compte que Jericó està sota l’administració de l’Autoritat Palestina, i l'accés pot estar subjecte a restriccions de seguretat i polítiques que varien segons la situació política a la regió, que actualment és delicada.

Alep, Síria: Alep, amb més de 8,000 anys d’història, ha estat un centre cultural i comercial a l’Orient Mitjà des de temps immemorials. La ciutat que un dia va ser el centre cultural i comercial de Síria, ha estat testimoni d’alguns dels moments més turbulents i devastadors de la guerra civil que ha castigat el país des de 2011. Durant els primers anys del conflicte, Alep es va convertir en un dels principals fronts de batalla entre les forces del govern i els grups rebels. Els intensos combats i els bombardejos indiscriminats van deixar gran part de la ciutat en ruïnes i van causar enormes pèrdues humanes i materials. Barris sencers van ser reduïts a runa, i milers de persones van perdre cases i éssers estimats.

Damasc, Síria: Amb una història que es remunta a més d’11,000 anys, Damasc és una de les ciutats més antigues i contínuament habitades del món. El seu nucli antic, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, és un laberint de carrerons plens d’història i tradició. Igual com en el cas d’Alep, el conflicte bèl·lic ha tingut greus conseqüències humanitàries i socioeconòmiques a Damasc. Milers de persones han estat desplaçades de casa seua i s’han vist obligades a viure en condicions precàries en refugis improvisats o en àrees urbanes devastades per la guerra. La infraestructura bàsica, com hospitals, escoles i serveis públics, ha estat greument danyada, la qual cosa dificulta la vida diària dels residents i l’accés a serveis essencials.

Susa, Iran: Susa, ubicada al sud-oest de l’Iran, és una de les ciutats més antigues del món, amb una història que es remunta a més de 6,000 anys. Segons la tradició religiosa, la Tomba del Profeta Daniel es troba a Susa. Aquest lloc sagrat és venerat per musulmans, cristians i jueus, i atreu pelegrins de tot el món. Les seues ruïnes arqueològiques revelen la grandesa d’antigues civilitzacions com l’elamita i la persa.

Djenné-Djenno, Mali: Situada al cor de l’Àfrica, Djenné-Djenno és una ciutat que ha estat habitada durant més de 2,000 anys. Coneguda per la seua arquitectura de fang i la seua rica història cultural, és una destinació fascinant per als amants de la història antiga. La Gran Mesquita de Djenné és un dels exemples més destacats d’arquitectura de fang al món. Construïda al segle XIV, aquesta impressionant mesquita és un símbol de la ciutat i ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Els visitants poden admirar la seua distintiva façana de tova i la seua elaborada decoració.

Beirut, Líban: Amb una història que es remunta a més de 5,000 anys, Beirut és una de les ciutats més antigues i vibrants del món. El centre de la ciutat és el seu cor, on es poden trobar botigues de luxe, restaurants, cafeteries, galeries d’art i llocs d’interès històric com la Plaça dels Màrtirs i la Mesquita de Mohammad Al-Amin. Als afores de Beirut es troba la Muntanya Líban, una cadena muntanyosa que ofereix bonics paisatges, senders per fer senderisme i pobles pintorescos.

Argos, Grècia: Argos, ubicada a la regió del Peloponès, és una de les ciutats més antigues de Grècia, amb una història que es remunta a més de 5,000 anys. Ubicada a prop d’Argos, la Cova d’Agia Triada és un dels llocs arqueològics que conté evidència d’activitat humana des de l’Edat de Pedra fins l’època clàssica.

Faiyum, Egipte: Faiyum, ubicada a l’oasi del mateix nom a Egipte, és una de les ciutats més antigues del país, amb una història que es remunta a més de 4,000 anys. La seua importància com a centre agrícola i cultural a l’antic Egipte la converteix en una destinació fascinant per als amants de la història antiga.

Plovdiv, Bulgària: Plovdiv és una de les ciutats més antigues d’Europa, amb una història que es remunta a més de 6,000 anys. Coneguda pel seu impressionant nucli antic i la seua rica història cultural, captiva visitants de tot el món.