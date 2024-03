Fòrum teatral contra la bretxa de gènere a Balaguer

L’ajuntament de Balaguer organitzarà dilluns vinent, 4 de març, al Casal Cívic Balaguer-Eixample un fòrum teatral per reflexionar sobre la discriminació de gènere que pateixen les dones, tant a la feina com a la llar. L’activitat anirà a càrrec de l’associació ImpactaT i forma part del programa per commemorar el Dia Internacional de les Dones a la capital de la Noguera.

Les propostes continuaran el divendres 8 de març, quan tindrà lloc la lectura d’un manifest reivindicatiu a la sala d’actes del consistori, a partir de les 19.15 hores. A continuació se celebrarà la xarrada Envellir sent dona: dificultats i oportunitats, que anirà a càrrec de Mònica Ramos, doctora en Antropologia Social i especialitzada en estudis de gènere. La jornada finalitzarà a les 20.45 hores amb la projecció, a la mateixa sala d’actes de Mamacruz, un film que tracta de la invisibilitat de les dones en la vellesa i sobre la manera en què la sexualitat i el descobriment del desig poden arribar a qualsevol edat.Així mateix, el dissabte dia 9 està programada la xarrada Dones i cobla, una visió històrica. Com ho van viure les pioneres?, a càrrec de Jaume Nonell. L’activitat es farà en format de debat a les 17.30 hores al Casal Cívic del carrer Miracle i està organitzada pel Col·lectiu Sardanista de Balaguer en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música.