Un photocall feminista i un taller transformador, actes d'UGT a Lleida

UGT-Terres de Lleida va convocar ahir diversos actes per commemorar el Dia de les Dones, començant per un photocall feminista i reivindicatiu, en el qual van participar membres del sindicat. Va destacar també untaller transformador, sota el títol Analitzem comportaments i redefinim rols, a càrrec d’Eva Donat, experta en comunicació social i personal. La jornada d’aquest 8-M va finalitzar amb un vermut lila per a tots els assistents.