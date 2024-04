Les temperatures es recuperen i seran altes per a l’època a partir de demà, amb uns 10ºC més del normal

detail.info.publicated europa press

Les temperatures es recuperaran i seran altes per a l’època de l’any a partir d’aquest dijous, amb més de 10ºC més del normal, segons ha explicat el portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo, que ha detallat que la major part d’Espanya tindrà un temps anticiclònic durant els propers dies, amb pluges només a Galícia, encara que les precipitacions s’estendran a altres zones del nord i oest de la Península de cara al cap de setmana.

Aquest dimecres, el portaveu d’AEMET assenyala que es podran formar núvols d’evolució durant la tarda i no descarta que deixin algun xàfec dispers en punts del Pirineu. D’altra banda, les termperatures seran més altes que les de dimarts i se superaran els 18 o 20ºC en bona part de l’est i sud de la Península, així com al Cantàbric, mentre que a la Mediterrània s’arribaran als 23ºC o 24ºC.

Dijous ha afegit que serà una nova jornada amb temps estable i cel poc ennuvolat en general, amb pluges a l’oest de Galícia. Encara que la matinada serà "més fresca a causa de l’absència de núvols", el portaveu espera que les temperatures diürnes pugin "clarament" i ascendeixin "més de 4 o 5ºC" respecte al dia anterior en àmplies zones de l’interior. En aquest sentit, apunta que bona part del territori superarà els 18 o 20ºC i que els termòmetres en punts del Cantàbric i de la Mediterrània sobrepassaran els 25ºC.

De cara a divendres, Del Campo ha avançat que hi haurà un nou ascens tèrmic excepte a la vora de la Mediterrània, que mantindrà temperatures amb valors normals per a aquesta època de l’any, amb brises. Les pluges seran només a l’oest de Galícia, amb temps estable en la resta del país. Respecte als termòmetres, el portaveu ha assenyalat que s’esperen temperatures d’"entre 5 i 10ºC per sobre del normal per a l’època de l’any a pràcticament tot el país", temperatures que "podran vindre acompanyades de pols en suspensió que donarà lloc a calima".

Com a exemple, ha especificat que se superaran els 22 o 24ºC, que punts del Cantàbric, Vall de l’Ebre, sud d’Extremadura i interior d’Andalusia arribran a 27 o 29ºC, mentre que ciutats com Badajoz, Jaén, Sevilla o Múrcia podran registrar 30ºC.

Per al cap de setmana, Del Campo preveu que un front assoleixi dissabte el nord-oest de la península i que deixi pluges a Galícia, Astúries i nord-est de Castella i Lleó. Atès que continuarà la calima durant aquest jornada, les pluges podrien anar acompanyades de fang.

Els termòmetres començaran a baixar al terç oest de la Península, però a la resta continuaran pujant més les temperatures. De fet, en la major part del país les temperatures tornaran a ser entre 5 i 10ºC per sobre del normal per a l’època i àmplies zones de la meitat nord superaran els 10ºC per sobre de l’habitual. En concret, àmplies zones de la Península assoliran més de 25ºC, Balears podria rondar els 28 a 30ºC i el Cantàbric Oriental, Valls de l’Ebre i Guadalquivir podrà arribar als 30ºC.

Diumenge "primaveral" amb precipitacions

Diumenge, Del Campo ha assenyalat que continuaran arribant fronts a la Península, amb pluges i xàfecs al Cantàbric, Navarra, La Rioja, bona part de Castella i Lleó i també a Extremadura, sense descartar que aquestes precipitacions puguin arribar a la zona centre segons avancin els fronts. Al contrari, el portaveu descarta que les precipitacions arribin a l’àrea mediterrània i a les Balears.

Així mateix, ha fet al·lusió a un descens acusat de les temperatures per a aquest dia a l’interior peninsular, si bé els termòmetres encara pujaran més en l’àrea de Llevant i encara es podran superar diumenge els 30ºC en punts de l’est d’Aragó, també a l’interior de Catalunya, al sud de la Comunitat Valenciana, a la regió de Múrcia i a les Balears. Malgrat aquest descens, el portaveu d’AEMET preveu que la resta del país registri valors "primaverals", superiors als 20ºC a moltes zones.

De cara a dilluns, Del Campo ha precisat que la setmana començarà de nou amb el pas de fronts que deixaran precipitacions, sobretot al nord-oest i nord peninsular. D’altra banda, les temperatures continuaran baixant.