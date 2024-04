La Seu d'Urgell es posa a jugar

El festival del Joc del Pirineu va donar ahir el tret de sortida als actes centrals de la seua vuitena edició des de la Seu. Va obrir portes en la majoria dels seus espais, entre els quals la zona de joc familiar de la Sala de Sant Domènec, dedicada a majors de vuit anys i que es converteix cada any en la ludoteca de més capacitat. En aquesta ja hi havia les editorials presents al festival. Però les activitats prèvies d’aquest any van començar fa ja tres setmanes amb la voluntat d’arribar a més públic. Un objectiu complert després del primer balanç de l’organització, que ahir ja xifrava en més de 1.300 les persones que han participat en alguna de les propostes programades.

En aquests preàmbuls van participar alumnes de les escoles del municipi, prop de 700, però també públic d’associacions locals i d’entitats formatives. L’organització es va mostrar satisfeta després d’aconseguir “que no només hi acudeixi a jugar gent de fora de la Seu durant el cap de setmana sinó que els veïns ho facin en les activitats prèvies de les setmanes anteriors”. Ahir també van obrir els espais del centre cívic El Passeig, dirigits al joc lliure per als més petits (0 a 3 anys), i la zona de joc infantil i de primers jocs (3-7 anys). A l’Esplai de la Gent Gran es va obrir la zona de joc avançat, destinada a joves majors de catorze anys.A més, l’esdeveniment amplia activitats i espais en aquesta nova edició i fa un pas més cap a la inclusió de persones amb alta sensibilitat. Per aquesta raó i durant tot el cap de setmana s’han habilitat diferents zones de joc específiques per a persones amb alta sensibilitat als estímuls o amb discapacitat visual. Es troben situades a l’Espai Ermengol i també en una aula del centre cultural Les Monges. En total, durant el cap de setmana hi haurà espais repartits per deu edificis de la Seu, tres carrers, tres places i diverses zones de joc nocturn (de les deu de la nit fins a les 2 de la matinada). La resta d’aquests recintes estaran oberts de les 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores. En conjunt, tots aquests espais lúdics i singulars oferiran més de 500 places de demostració de jocs. Al llarg del cap de setmana dels actes centrals, el programa inclou també 5 campionats.

Per la seua part, els restaurants de la ciutat s’han sumat un any més al festival. Fins a vuit establiments seran escenari de jocs de taula i 45 comerços (cinc més que en l’edició anterior) participen aquest any en el joc dels aparadors amb un nou format que simula línies de metro.

Reestrena del joc d’estratègia i simulació Espanya 1936

Entre els diferents actes d’aquest cap de setmana destaca la presentació de diferents novetats, com la nova edició del joc Espanya 1936, presentat fa setze anys i creat per Antonio Catalán. Els amants dels jocs d’estratègia i dels títols de simulació històrica estan d’enhorabona. Espanya 1936, en modalitat bilingüe (castellà i anglès), ja està a la venda i recrea els fets esdevinguts a Espanya entre el juliol de l’any 1936 i l’abril del 1939. L’objectiu de cadascun dels dos bàndols és guanyar la guerra mitjançant el domini dels territoris. Catalán, dissenyador de professió, explicava ahir que el joc comença “després de l’alçament militar del 18 de juliol del 36 i dels primers moviments militars”. Es tracta, va afegir, d’un joc “molt senzill” i per a tots els públics.