Nova edició de la música electrònica d'Algoritmo

La música electrònica tornarà a prendre el Turó de la Seu Vella el pròxim 20 d’abril amb una nova edició del festival de música electrònica Algoritmo. En aquesta ocasió, i després de l’èxit de l’edició del setembre passat, que va congregar centenars de persones, el pròxim Algoritmo estrena horari, de 16.00 a 23.00 hores, pensat per “al respecte envers tota la ciutat” i amb un cartell molt lleidatà, ja que l’estrella serà el DJ Yung Prado (nom artístic de Nil Roig) que va llançar el 2023 a les xarxes la cançó Quiero volver a repetir, un remix juntament amb el popular cantant porto-riqueny Rauw Alejandro. L’organització del festival va assenyalar a aquest diari que ja s’han venut més de 600 entrades per al proper 20 d’abril i que, encara que la majoria són de Lleida, també vindran assistents de Madrid, Barcelona, Tarragona, Saragossa o Girona. “Aportem aquesta activitat a la Seu Vella a favor del monument i amb l’objectiu que sigui una iniciativa moderna, sostenible, amb horaris conciliadors i per oferir tardeos de qualitat a la ciutat i amb la Seu Vella com a referència”, destaquen. Al festival també actuaran els DJ Álvaro Tamborero, Lose Endz i Srxmas.