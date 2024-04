Ràdio Lleida celebra 90 anys

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Tenim la responsabilitat de ser un altaveu i continuar implicats amb tot el que passa a la societat.” Així resumia la raó de ser de Ràdio Lleida la seua directora, Núria Camps, en l’inici de la gala de commemoració dels 90 anys de l’emissora. En un Teatre de l’Escorxador ple de gom a gom, el locutor i humorista Juan Carlos Ortega va exercir com a mestre de cerimònies, amb l’ajuda de Victoria, una intel·ligència artificial present ja en programes de la SER com Carrusel Deportivo.

Va obrir l’acte un record als principals fets que han marcat els últims 90 anys, començant per la declaració de l’estat d’alarma per covid (2020), seguint pels atemptats de l’11-M (2004) o el cop d’estat del 23-F (1981) i acabant amb les primeres emissions a les ones (1933), tots relatats des dels micròfons de la SER. Després que Ortega convidés tots els professionals radiofònics a aixecar-se dels seients per rebre l’ovació de la resta de la sala, Camps va voler recordar Josep Lluís Cadena, director de Ràdio Lleida durant 24 anys, que va morir recentment parafrasejant el poeta Miquel Martí i Pol: “Et recordarem sempre.” Altres figures destacades de la història de Ràdio Lleida com la cap de continguts, Mercè March; l’excap d’informatius, Ignasi Calvo; la cantautora Meritxell Gené; i el dibuixant Ermengol van intervenir en l’acte posant la vista enrere en els grans records i exposant els principals reptes per al futur del sector. Va ser impossible deixar de banda un toc nostàlgic amb detalls com el resum dels noranta anys de l’emissora degana en un minut, només amb fragments de les seues emissions.