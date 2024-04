Municipis del Pirineu lleidatà, àrees protegides de contaminació lluminosa

El Diari Oficial de la Generalitat va publicar ahir dos resolucions que inclouen 19 municipis del Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com a punts de referència de qualitat del cel nocturn. Es tracta de dos noves àrees protegides de la contaminació lluminosa que sumen 2.088 km². Són 15 que formen part del Narc Natural de l’Alt Pirineu (Sort, la Guingueta d’Àneu, Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Soriguera, Rialp, Llavorsí, Tírvia, Vall de Cardós, Esterri de Cardós, Lladorre, Alins, les Valls de Valira, Farrera i Baix Pallars) i 8 del Parc Nacional (Sort, la Guingueta d’Àneu, Esterri d’Àneu, Alt Àneu, que també tenen superfície a l’Alt Pirineu, més la Vall de Boí, Vilaller, la Torre de Capdella i Espot).

En aquesta línia, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha creat una xarxa de 7 miradors d’estrelles que se sumen al que ja hi ha a Port Ainé. La intenció és instal·lar-ne sis més l’any que ve. El foment d’aquestes zones de protecció forma part d’un pla que executa el Govern per protegir i posar en relleu el medi natural nocturn i disminuir les emissions d’efecte d’hivernacle. Per a això, s’ha aprovat una inversió de més de 9 milions d’euros fins al 2028 procedents del Fons Climàtic.