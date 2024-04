Els 30 anys de la consola PlayStation, protagonistes a Retrobarcelona

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els 30 anys de la consola PlayStation seran els grans protagonistes de la 9a edició de Retrobarcelona. La fira convertirà el recinte de La Farga de l’Hospitalet de Llobregat en un saló recreatiu de 5.000 metres quadrats el 18 i 19 de maig. Els visitants tindran al seu abast més de 250 sistemes originals i podran gaudir de conferències, tornejos, concerts i la zona d'exposició i de mercat. Retrobarcelona acaba de rebre el premi a Millor Fira de Videojocs Clàssics 2023.

Així, per commemorar el 30è aniversari de la PlayStation s'ha programat una taula rodona dedicada a la mítica consola, on es parlarà sobre el salt del 2D al 3D i també del que va suposar el seu llançament per a la indústria. També tindran lloc diversos tornejos del joc de lluita ‘Tekken 3’ i una exposició a la zona de museu on es podran veure peces úniques de col·leccionista. Fins i tot el cartell d'aquesta nova edició de la mostra també s'ha dedicat a aquesta mítica consola.

Més enllà de la PlayStation, els visitants també podran gaudir de més de 250 sistemes de joc ple d'Arcades, ordinadors, videoconsoles i màquines de ball. També s'hi faran els tradicionals concerts musicals durant els quals s'interpretaran melodies de videojocs i que aniran a càrrec de Tiaviolí Gaming i Elesky, que actua per primer cop a Barcelona. O els tornejos de ‘Mario Kart’ o el Trivial musical amb premis per als guanyadors.

Per completar la proposta d'aquest cap de setmana de diversió i nostàlgia digital, els organitzadors també han programat xerrades i conferències com la dels fundadors de la revista ‘Hobby Consolas’, que es reuniran per primera vegada en trenta anys, o la dels actors de doblatge originals del joc ‘Metal Gear Solid’, amb Alfonso Vallès al capdavant.

A més, a la nova zona polivalent s'hi organitzaran pòdcasts, trobades o retransmissions de partides professionals de ‘Street Fighter’ en directe. Per completar la proposta, el visitant també podrà gaudir de la zona de mercat amb una vintena de botigues on trobar aquelles peces úniques per completar la seva col·lecció.

Fightcade Offline Festival



Coincidint amb la nova edició del videojoc clàssic i vintage, des de la Retrobarcelona coorganitzen també el Fightcade Offline Festival. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu per gaudir de les arcades japoneses, organitzat per Mikado Europe. Hi participen professionals mundials dels Fighting Games (jocs de lluita) i dels shmups (jocs de naus espacials). Es tracta d'un saló paral·lel amb entrada pròpia no inclosa en els tiquets de la Retrobarcelona i amb un aforament molt limitat per a poder gaudir de les màquines i activitats sense cues.