La Policia alerta de l’estafa dels 'M’agrada' a través de WhatsApp

La Policia Nacional ha alertat sobre una nova estafa que circula per WhatsApp a Espanya, en la qual es promet guanyar diners a canvi de fer like. Els ciberdelinqüents contacten a les víctimes, fent-se passar per reclutadors de treballadors, oferint ingressos diaris d’entre 50 i 600 euros. No obstant, és un artifici per obtenir informació bancària.

El modus operandi comença amb una prova simple, com fer like o seguir perfils, seguida d’una petita recompensa per guanyar-se la confiança de la víctima. Després, els estafadors traslladen la conversa a Telegram per sol·licitar tasques més complexes o transferències mitjançant Bizum, alhora que prometen més guanys.

A mesura que les víctimes inverteixen més diners, les promeses de recompensa augmenten, però en realitat perden diners. Alguns han arribat a perdre fins a 18.000 euros en pocs dies. La Policia Nacional adverteix que aquesta estafa pot tenir conseqüències legals per a les víctimes.

Els experts en ciberseguretat recomanen desconfiar de les ofertes que semblen massa bones per ser veritat i assenyalen que les empreses legítimes no sol·licitaran pagaments a través d’aplicacions de missatgeria o xarxes socials.