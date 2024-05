Descobreixen un tipus de limfòcit que alerta el sistema immunitari contra el càncer de mama

detail.info.publicated agències

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Investigadores han descobert com un tipus de limfòcit alerta el sistema immunitari per lluitar con un dels càncers de mama més agressius, l'HER2. La descoberta s'ha fet en el marc d'un estudi liderat per investigadores del Grup de recerca en immunitat i infecció de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, el Clínic de València i l'Universitari Verge de la Victòria de Màlaga. Els limfòcits implicats són les cèl·lules assassines naturals o 'Natural Killers' (NK), que són conegudes per la seva capacitat antitumoral però que també tenen capacitat, en combinació amb tractament, per alertar el sistema immunitari sobre la presència de les cèl·lules canceroses. Això els permet reclutar altres cèl·lules immunitàries i lluitar contra el tumor.

S'ha descrit també un possible biomarcador per identificar les pacients que tindran una resposta positiva al tractament.

En l'estudi hi han col·laborat els serveis d'Anatomia Patològica del Mar i de la Fundació Jiménez Díaz: i el CIBER del Càncer.

Estudis anteriors del mateix grup havien certificat que la presència de les NK, que poden matar les cèl·lules tumorals, a l'entorn dels tumors de càncer de mama HER2 positiu tenia relació amb la resposta dels pacients al tractament amb anticossos antiHER2. Tot i aquesta associació, el seu nombre era és baix que el d'altres cèl·lules del sistema immunitari, per la qual cosa, els investigadors sospitaven que també tenien una funció reguladora de la resposta de les defenses del cos davant el càncer. Aquest nou estudi s'ha centrat en aquest aspecte.

Els investigadors han comparat el conjunt de l'ARN de biòpsies de tumors de càncer de mama HER2 positiu amb presència de cèl·lules NK i sense aquesta i també s'ha treballat en models amb ratolí. Amb això, s'ha demostrat que aquestes cèl·lules, en entrar en contacte amb els anticossos que s'utilitzen contra aquests tumors, segreguen dos tipus de petites proteïnes, citocines i altres factors solubles, que modifiquen el microambient tumoral. Això facilita l'arribada d'altres cèl·lules del sistema immunitari, reforçant l'acció del tractament contra el càncer.

Una de les investigadores del Mar, Aura Muntasell, ha explicat que part de l'efecte dels anticossos antiHER2 no es deu a l'efecte intrínsec sobre cèl·lules tumorals, sinó que aquests anticossos permeten, a través de les NK, engegar una resposta immuni antitumoral.

Aquestes conclusions es van confirmar amb l’anàlisi de vuitanta mostres. En aquest sentit, es va comprovar com, en aquelles que presentaven nivells més alts de cèl·lules NK, també hi havia una major presència de limfòcits amb capacitat antitumoral. És a dir, tenen la capacitat d0alertar el sistema immunitari i de reclutar altres cèl·lules per atacar i eliminar les cèl·lules canceroses.

Possible nou biomarcador de resposta al tractament

El treball també va analitzar si seria possible detectar en sang o sèrum de pacients els factors que segreguen les cèl·lules assassines naturals en entrar en contacte amb el tractament amb anticossos antiHER2. A través de mostres de sèrum de pacients en tractament, van confirmar la seva presència en els casos de les persones que tenien una resposta positiva.

Davant d'això, el cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital del Mar, el doctor Joan Albanell, explica que aquesta nova evidència dona suport a la capacitat de la teràpia antiHER2 per induir una resposta immune que, de manera important, es correlaciona amb una major eficiència terapèutica. Albanell afegeix que això ha de servir per continuar avançant en la millora i la individualització del tractament de les pacients amb aquest tipus de càncer de mama.

Aquestes troballes validen les estratègies terapèutiques en desenvolupament en aquests moments, com un assaig clínic en marxa i liderat pel Vall d'Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), amb participació de l'Hospital del Mar, per infondre limfòcits d’un donant sa a pacients amb càncer de mama HER2 positiu metastàtic en combinació amb anticossos antiHER2. També hi col·laboren la Clínica Universitat de Navarra i l'Hospital Puerta del Hierro de Madrid.

Els investigadors consideren que aquestes conclusions poden ser traslladables a altres tipus de tumors, ja que l'estudi evidencia que l'activitat de les NK com a cèl·lules amb capacitat de modificar l'ambient del tumor és extrapolable a altres tumors.