Posada al punt dels gegants

A menys d’una setmana per a la festa major de maig, els elements de la cultura popular es preparen per tornar a desfilar pels carrers de la ciutat. Un equip de professionals de la perruqueria Mata & Campanya de Lleida va tornar a pentinar ahir, per tercer any consecutiu, dotze dels seus clients més especials: els gegants que conformen la comparsa municipal. Ajudats per dos voluntaris de la colla gegantera, van ser els encarregats d’empolainar Marc Antoni i Cleòpatra, Jaume I i Elionor, la reina mora na Zobeida i la seua parella, Berenguer i Violant, els faraons i la parella d’emperadors xinesos, que del 9 al 14 de maig tindran un paper protagonista en les festes en honor a Sant Anastasi. Una de les més exigents va ser Violant, a la qual van haver de reforçar la llarga trena afegint-li més cabell. També Marc Antoni és un dels gegants que donen més feina ja que els seus rínxols requereixen força manteniment. “Ens encarreguem de fer una posada a punt de tots els gegants, els traiem la pols i les petites branques que han pogut quedar enganxades després de l’última desfilada, abans de netejar les perruques amb xampú sec i tornar a donar-los forma”, explica Désireé Mata, mentre apunta que “tots els pentinats ja estan cosits, per la qual cosa fem petits retocs per embellir-los i que sembli que acaben de sortir de la perruqueria”. Més enllà de pentinar-los, durant prop de dos hores també es van encarregar de treure la pols de la roba i els complements, a més d’hidratar-los amb olis les mans i cares de cartró pedra. “Tenint en compte que alguns dels gegants tenen més de setanta anys, es troben en molt bon estat”, va apuntar Mata.

Abans de la pandèmia, el Gremi de Perruquers s’encarregava de posar guapes aquestes figures per a les desfilades durant les festes. Després de dissoldre’s aquesta corporació, es va encarregar aquest treball a Mata & Campanya.

Compte enrere per a les Festes de Maig

Les festes en honor a Sant Anastasi arrancaran oficialment dijous dia 9 amb la lectura del pregó del pintor Joaquín Ureña (20.00 hores, a la sala de plens de la Paeria). En total s’han programat més de 250 propostes culturals per a totes les edats, incloses la tradicional diada castellera, el seguici i la Batalla de les Flors a la rambla Ferran.