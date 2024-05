Música coral a l'església d'Alpicat

L’església de Sant Bartomeu d’Alpicat es va omplir a vessar diumenge durant el segon concert del cicle Segrià corals, que va reunir unes 200 persones. L’espectacle va comptar amb cantaires de les corals Petit Cor Cantàtor de Torrefarrera, La Primavera d’Artesa de Lleida i Sant Bartomeu d’Alpicat. El repertori va incloure una gran varietat de peces com La balanguera, Tres i tres i tres, What a wonderful world, Soc de l’Oest o Els segadors. El cicle està dedicat aquest any a M. Carme Valls, cofundadora de la Coral Shalom.