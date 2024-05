Polèmica a Eurovisió en treure un artista un mocador palestí

detail.info.publicated agencias

La Unió Europea de Radiodifusió (UER, l’entitat que organitza Eurovisió) i la televisió sueca han emès sengles comunicats en els quals lamenten que Eric Saade, un artista suecopalestí convidat a cantar en la primera semifinal del certamen, hagi tret un mocador palestí durant la seua actuació.

Saade, artista d’origen palestí que va representar a Suècia en Eurovisió 2011 i va quedar tercer, ha sortit a l’escenari per actuar juntament amb l’espanyola Chanel i Eleni Foureira en el principi de la gala. Al seu braç, ha lluït un mocador palestí conegut com a 'keffiyeh'.

L’organització d’aquest any prohibeix les banderes d’estats no participants, i en edicions anteriors s’ha explicitat que la bandera palestina està prohibida.

En un comunicat publicat al diari suec Aftonbladet, la productora executiva del certamen Ebba Adielson ha assenyalat que li sembla "trist" que Saade "utilitzi la seua participació d’aquesta manera".

La televisió sueca, a més, publica al seu web un comunicat de l’UER en el que s’assenyala: "Eurovisió és un programa en directe. Tots els artistes són informats sobre les bases del concurs. Lamentem que Eric Saade hagi optat per ignorar el caràcter apolític de l’esdeveniment".

L’actuació de Saade es va confirmar dissabte passat. En el seu perfil d’Instagram, l’artista va pujar un comunicat explicant la seua decisió de participar: "Quan ja no pots portar un símbol del teu poble en l’anomenat 'món lliure', és més important que mai per al meu participar".

El text continuava: "La manera en què l’UER està tractant Eurovisió és una desgràcia. No permeten els símbols palestins dins de l’estadi, mentre que els símbols que representen qualsevol altre poble del món estan permesos. El seu eslògan 'Units per la música' (si no ets palestí) és una broma. Retransmeten propaganda israeliana en prime time al món, però se centren en la bandera palestina? Per això és més crucial que mai per a mi ser en aquest escenari. Poden eliminar els nostres símbols, però no la meua presència".

Sèrbia, Portugal, Eslovènia, Ucraïna, Lituània, Finlàndia, Xipre, Croàcia, Irlanda i Luxemburg, primers classificats

Sèrbia, Portugal, Eslovènia, Ucraïna, Lituània, Finlàndia, Xipre, Croàcia, Irlanda i Luxemburg s’han classificat aquest dimarts per a la final d’Eurovisió el 2024 des de la primera semifinal. La primera semifinal d’Eurovisió deixa fets fora del concurs a Polònia, Islàndia, Moldàvia, l’Azerbaidjan i Austràlia.

El primer xou d’Eurovisió 2024, que s’ha vist per La 2 de TVE, ha tingut un marcat accent espanyol, amb la tornada a l’escenari europeu de Chanel, que ha format part de l’obertura del xou juntament amb Eleni Foureira i el seu 'Fuego'.

La més jove de l’any, Silia Kapsis, ha obert la gala amb el seu tema 'Liar', amb una posada en escena amb potent coreografia i vestidor --tant seu com dels ballarins-- tot en blanc que reflectia el fum en verd i roig del fons.

Sèrbia ha portat la delicada 'Ramonda', una fosca balada interpretada per Teya Dora, que ha cantat sobre una roca. La cançó està inspirada en la ramonda, una flor que creix en entorns muntanyosos i que simbolitza el renaixement del país després de la Primera Guerra Mundial.

Lituània ha aixecat els ànims a l’escenari amb el trencapistes 'Luktelk' de Silvester Belt, el tema més electrònic de l’any que ha posat a ballar a tot el Malmö Arena i a cantar en lituà.

I després d’ell, llums apagats, espelmes enceses i arriba l’encanteri: Irlanda amb 'Bambie Thug', una impactant actuació treta del món de la bruixeria i la foscor. 'Doomsday Blue', una barreja de rock alternatiu i jazz portada a escena per l’il·licità Sergio Jaén.

El britànic Olly Alexander ha sortit a actuar com a convidat entre Irlanda i Ucraïna. Aquesta és una novetat d’aquest any: els sis països finalistes també actuen en la semifinal com a convidats. Més tard, Marcus i Martinus (Suècia) i Isaak (Alemanya) també han presentat les seues actuacions.

El cinquè lloc era per a Ucraïna, que ve amb dos estrelles del país: la rapera Alyona Alyona i la cantant Jerry Heil. Una emocionant actuació que arranca amb Heil pujant una muntanya i acaba amb les dos jaient a terra envoltades de dones de tot el món. 'Teresa & Maria' és el nom d’aquesta cançó.

Per Polònia, Luna ha participat amb 'The Tower', una actuació basada en els escacs en la qual l’acompanyen tres ballarins tapats completament i dos grans torres.

El gran favorit a la victòria en Eurovisió 2024 és Croàcia, que ha actuat en setena posició. Baby Lasagna és el seu representant i 'Rim Tim Tagi Dim' la cançó, un pop rock inspirat en l’èxode dels joves rurals a la ciutat. Vestits fets de brodats, cabres, vaques, gallines i gats gegants acompanyen la cançó.

Islàndia ha tornat a confiar en Hera Björk, que ja els va representar en Eurovisió 2010 i que aquest any ha intentat aconseguir passar a la final per segona vegada amb 'Scared of Heights'.

El lloc nou ha estat per a Eslovènia, amb Raiven i cinc ballarins vestits amb vestits que creen il·lusió de nuesa per interpretar 'Veronika', la història de la primera dona assassinada per bruixeria al país en l’Edat Mitjana.

Finlàndia ha reviscut el mític Windows 95 amb la seua actuació. Window95Man és el DJ que els representa, acompanyat pel cantant Henri Piispanen. Un ou gegant fet de tela texana descobreix el productor, en una actuació que juga amb l’aparença que va sense pantalons.

Per Moldàvia ve l’altra repetidora de l’any, Natalia Barbu, que va participar en Eurovisió 2007 i va quedar dècima, i aquest any torna també violí en mà per interpretar 'In the middle'.

L’Azerbaidjan ve amb Fahree i Ilkin Dovlatov, un duo que canta en àzeri, un idioma que sona per primera vegada al festival d’Eurovisió. Envoltats de dos grans mans, aquest duo interpreta una cançó dedicada a la sentimentalitat masculina.

Per Austràlia va participar Electric Fields, un duo de pop electrònic que porta els idiomes aborígens del país al festival per primera vegada. 'One Milkali' és el nom del tema, interpretat amb tres coristes i un instrumentalista.

La portuguesa Iolanda porta 'Grito', una dramàtica balada acompanyada d’una elegant posada en escena tota en blanc que juga amb els contrastos dels llums i les ombres de l’escenari.

Finalment, Luxemburg participa en el festival per primera vegada des de 1993. Ho fa amb Tali i 'Fighter', una cançó pop en francès i anglès que l’artista canta amb cinc ballarins.