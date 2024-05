Augmenta el 40% del lloguer de vehicles i la mobilitat compartida per les incidències a Rodalies

detail.info.publicated acn

La patronal catalana d'automoció Fecavem ha identificat una pujada del 40%, respecte de la mitjana habitual, de productes com el lloguer de vehicles per hores o de mobilitat compartida arran de les afectacions a Rodalies pel robatori de coure a Montcada Bifurcació. L'organisme destaca que la demanda és "semblant" a la que es va registrar per Setmana Santa o en períodes "d'auge turístic com el Sónar o el Primavera Sound". La patronal situa aquesta pujada especialment al Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental i Oriental i que el perfil majoritari és un particular, tot i que també hi ha empreses. Per tot plegat, Fecavem constata que està sent "una de les grans solucions davant dels problemes reiterats de Rodalies".